L'OPH dément avoir enseveli une source à Outuaraea

Tahiti, le 6 novembre 2020 - L'Office polynésien de l'habitat conteste l'information selon laquelle une source du quartier Outuaraea de Faa'a aurait été ensevelie sous des monceaux de terre, en marge des travaux de terrassement menés pour son compte préalablement au lancement du programme de relogement dit "Outuaraea".



L'association Hotuarea Nui a alerté les médias mardi dernier en déplorant "l’enterrement" d’une source par l’OPH. Suite à la médiatisation de cette information, l’OPH s’est rendue sur le chantier avec les principaux protagonistes de l’opération, le maître d’œuvre et l’entreprise chargés des travaux de terrassement, pour constater leur nature. Dans un communiqué diffusé vendredi, l'office affirme qu'"aucune source n’a été obstruée et aucune habitation n’a subi d’inondation", en marge de ces travaux de terrassement. "En effet, c’est à l’occasion des travaux d’assainissement du terrain afin de permettre le drainage des eaux, que momentanément le niveau d’eau s’est élevé. L’eau s’est ensuite écoulée jusqu’au niveau de la dalle du garage d’une maison d’habitation, située en dehors de la zone de chantier, sans toutefois l’inonder. La source en question, localisée elle aussi en dehors de la zone de chantier, a bien été préservée, contrairement à ce qui a été relayé dans les médias par une photo illustrant une tranchée de drainage et non la source elle-même."



L'établissement public profite de ce démenti pour rappeler que, dans le cadre du projet de logements sociaux Outuaraea, "les eaux de sources actuellement présentes sur le site seront captées et valorisées pour l’arrosage des parties communes des résidences ainsi que pour la réalisation d’un bassin situé au cœur d’un parc paysager qui intégrera également des jardins partagés. De même, la source "emblématique" située (...) en dehors de la zone d’opération, est préservée (...)".



Les travaux de préparation du terrain s’inscrivent dans le cadre de l’opération Outuaraea consistant à terme en la construction de 100 logements, dont la 1ère tranche prévoit la livraison de 48 premiers logements d’ici 3 ans. Cette 1ère tranche de travaux est dotée d’un budget de près de 1,2 milliard de Fcfp, financée par l’État et le Pays au titre du Contrat de Projet n°2.

A terme, l’opération Outuaraea a pour but de reloger 200 familles qui vivaient dans des conditions insalubres et dans l’emprise de la zone de sécurité aéroportuaire.