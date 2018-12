L'OPH demande une subvention de 118 millions pour acheter un terrain à Taiarapu-Est

PAPEETE, le 12 décembre 2018 - COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES - Le Conseil des ministres a publié une série de nouvelles subventions accordées par le gouvernement, et une demande de rallonge de l'OPH pour une belle somme dans le cadre d'un nouveau projet de construction de logements sociaux.



Le Conseil des ministres a examiné une demande de l'OPH. L'Office sollicite une subvention 118 millions de francs au gouvernement pour l'achat du terrain Teavaava situé à Tautira, une terre de 1,34 hectare. Si la subvention est accordée, le terrain sera utilisé pour un programme de "32 logements en collectif jumelés ou individuels de types F3 à F5. Cette résidence sera desservie par une voirie à sens unique et comprendra aussi dans ses aménagements collectifs un local associatif et une aire de jeux."



Le compte-rendu précise que "L’acquisition de ce terrain se fera dans la limite des évaluations validées par la commission des domaines du Pays. Le coût total de cette acquisition est estimé à la hauteur de la subvention, soit 118 500 000 Fcfp TTC. L’OPH lancera, dès acquisition, la consultation pour le recrutement de la maîtrise d’œuvre et la définition d’un avant-projet sommaire d’ici la fin 2018."



Le Conseil des ministres a également décidé une série de subventions à des associations culturelles :

- 6 200 000 Fcfp au Comité Tahiti I Te Rima Rau pour l’organisation du 12ème "Te Noera a te Rima’i" en novembre-décembre 2018 au parc d’exposition de Mamao, un salon de Noël artisanal ;

- 2 000 000 Fcfp pour l’association "Centre culturel et artistique ʹArioi" afin de financer l’organisation d’ateliers culturels, au titre de l’année 2018. Il s'agit principalement de cours de danse et de langue tahitienne, mais aussi de fabrication de tapa, de confection de costumes, de cultures maraîchères, d'arts oratoires, sur les instruments de musique polynésiens et sur la navigation traditionnelle ;

- 2 400 000 Fcfp à l’association "Protection, aménagement et développement de Papenoo–Haururu" dans le cadre de l’entretien des sites archéologiques de la vallée de la Papeno’o au titre de l’année 2018 ;

- 550 000 Fcfp en faveur de l’Association "Te ui no te oa’oa" pour l’organisation du "Heiva i Taiarapu" de décembre 2018.



Dans le cadre des dispositifs d’aide au commerce de proximité et aux petites entreprises, le gouvernement accorde aussi 3 millions de francs de subvention à une entreprise qui n'est pas nommée, pour l'achat d'équipements. L'aide devrait conduire à la création de deux emplois.



Enfin, le Conseil des ministres a octroyé une série de subventions à des associations de la santé :

- 992 250 Fcfp à l’association "Les petits princes de Aimeho", qui veut déployer un programme "École en santé" à Moorea ;

- 480 000 Fcfp à l’Association du Caméléon qui, avec la présence de la troupe "Pockemon Crew" et de danseurs de haut niveau sur le territoire, organise l’évènement de break dance "La Pockemon Free" qui sera accompagné de messages de prévention ;

- 950 000 Fcfp en soutien au Conseil des Femmes de Polynésie pour ses frais encourus lors de l'organisation de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes en novembre dernier.