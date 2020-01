L'Indonésie déploie des forces militaires après des tensions maritimes avec la Chine

Natuna, Indonésie | AFP | mercredi 08/01/2020 - L'Indonésie a déployé des chasseurs et des vaisseaux de guerre autour des îles Natuna proches de la mer de Chine méridionale, a indiqué l'armée indonésienne mercredi, après l'incursion de bateaux de pêche chinois qui ont provoqué des tensions diplomatiques avec Pékin.



Le président indonésien Joko Widodo s'est également rendu mercredi sur cet archipel du Nord de l'Indonésie, situé près de la mer de Chine méridionale, une zone maritime revendiquée presque entièrement par la Chine malgré l'opposition de plusieurs pays comme le Vietnam, les Philippines et la Malaisie.

Les forces indonésiennes "ont déployé huit vaisseaux de guerre", a indiqué le porte-parole de la marine Fajar Tri Rohadi, afin de réaffirmer la souveraineté indonésienne sur cette zone poissonneuse peu habitée face aux incursions répétées de navires chinois.

L'armée de l'air a aussi confirmé que des chasseurs F-16 survolaient la zone.

"J'ai affirmé à de nombreuses reprise que Natuna était notre territoire souverain", a indiqué Joko Widodo à des journalistes. "Il n'y a rien à débattre, j'espère que c'est clair".

Jakarta ne réclame pas de droits sur la mer de Chine méridionale mais souligne qu'elle ne tolèrera pas d'incursions de la Chine dans sa zone économique exclusive (ZEE) voisine.

"Le nombre de bâteaux de pêche sur zone est de 50 à 60 à ce jour", escortés par des garde-côtes chinois, a indiqué à l'AFP le responsable de l'agence de sécurité maritime Achmad Taufiqoerrochman.

A Pékin, le ministère des Affaires étrangères à tempéré ces incidents en soulignant qu'"il n'y avait pas de dispute sur la souveraineté territoriale" entre l'Indonésie et la Chine, même si les deux parties "ont des prétentions concurrentes sur les droits maritimes" dans la zone.

"Nous voulons traiter de façon appropriée ces divergences avec l'Indonésie" a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise Geng Shuang au cours d'un point presse à Pékin mercredi.

"La Chine et l'Indonésie ont toujours maintenu une communication par les canaux diplomatiques sur cette question", a-t-il noté.

Le déploiement indonésien suit l'envoi vendredi de quelque 600 militaires dans le cadre de patrouilles régulières pour sécuriser la zone maritime indonésienne.

L'Indonésie avait convoqué la semaine dernière l'ambassadeur chinois pour exprimer "une ferme protestation" contre l'incursion d'un garde-côte qui escortait des bateaux de pêche chinois autour de l'archipel en décembre.

Pékin a répondu que la Chine avait des "droits historiques", dans la région et que ses bateaux de pêche se livraient à des activités "légales et raisonnables".