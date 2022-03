L’Ifrecor lance un nouvel appel à projets

TAHITI, le 28 mars 2022 - L’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) lance un appel à projets. Pour y répondre, il faut que le projet s’inscrive dans l’un des axes stratégiques spécifiques aux besoins polynésiens. Vous avez jusqu’au 15 avril.



Avec les financements du ministère des Outre-mer et de la Transition écologique qui sont alloués à l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), un nouvel appel à projets est lancé. Tout projet s’inscrivant dans l’un des axes stratégiques spécifiques aux besoins polynésiens est susceptible d’être retenu, après examen.



La candidature doit contenir une présentation détaillée du projet et du ou des porteurs de projet. Mais aussi indiquer les résultats attendus ainsi que les éléments financiers et le budget. Plusieurs projets d’un même porteur s’inscrivant dans différentes catégories peuvent être envoyés. La date limite de dépôt des candidatures initialement prévue le 20 mars est reportée au 15 avril. Agnès Benet, qui est la présidente de l’Ifrecor Polynésie, espère vivement que des porteurs de projets des îles se manifesteront cette année car pour l’instant, seuls les résidents de Tahiti et Moorea y répondent.



Un plan d’action spécifique



Créée en 1999, l’Ifrecor a pour objectif principal de promouvoir la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers) dans les collectives française d’outre-mer. Sur la base de priorités nationales, la Polynésie française a établi son plan d’action local spécifique qui comprend : le tourisme et les loisirs marins, l’approvisionnement en nourriture et les opportunités de pêche lagonaires et côtières, la protection littoral et l’adaptation au changement climatique, la bio-prospection, la recherche et l’éducation et enfin l’assainissement des eaux et lutte contre les pollutions.



En 2021, différentes actions de communication et de sensibilisation au grand public ont été menées, mais également à destination des scolaires avec la fresque des récifs coralliens et la distribution d’un jeu pédagogique à toutes les écoles primaires. Un film en français et en tahitien est en ligne. Par ailleurs, une formation complète et professionnelle a été dispensée aux futurs responsables de l’entretien de nurseries coralliennes bio-inspirées.