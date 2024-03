L’IJSPF fixe le prix des nuitées à bord de l’Aranui, pendant la période des JO.

Tahiti le 19 mars 2024. Le conseil d’administration de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a fixé les prix d'hébergement sur l'Aranui pendant la période des JO.



Les prix sont fixés pour loger sur l’Aranui, navire de croisière de la société éponyme, pendant la durée des JO. Il faudra donc débourser 99 562 francs pour une nuit en suite présidentielle (contre près de 99 163 francs pour une nuitée lors d’une croisière lambda) et 44 633 francs pour une nuit en dortoir (contre 32 960 francs lors d’une croisière lambda). Les athlètes et leurs délégations connaissent désormais combien il leur en coûtera de loger sur le bateau pendant les Jeux à Teahupo'o.



Pour rappel, le navire de croisière Aranui a été loué par le gouvernement à hauteur de 131 millions de francs pour accueillir sportifs et officiels pendant la durée des Jeux Olympiques.



Attention cependant, selon l’article 4 de cette délibération, le déjeuner et le dîner ne sont pas compris dans les tarifs.