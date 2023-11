L'IEOM à la recherche des anciennes pièces de monnaie

Tahiti, le 28 novembre 2023 – L'Institut d'émission d'outre-mer lance un appel à toutes les personnes possédant encore les anciennes pièces de monnaie afin de les récupérer. L'organisme insiste sur l'enjeu environnemental du recyclage de ces pièces.



Si vous détenez encore des anciennes pièces de monnaie, l'Institut d'émission d'outre-mer vous invite à les échanger dès que possible. En effet, dans un souci de préservation de l'environnement, l'institut souhaite garantir le recyclage de ces pièces avant qu'elles ne s'éparpillent dans la nature. Pour les résidents de Tahiti et Moorea, il est possible d'échanger ces anciennes pièces directement auprès de l'IEOM, muni d'un justificatif d'identité valide. Pour ceux qui résident dans les archipels des îles Sous-le-vent, des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes, l'institut rappelle qu'il est possible de se rendre directement auprès des 64 bureaux de poste de Fare Rata implantés dans ces îles.