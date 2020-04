L'Euro-2021 de basket reporté à 2022 pour les hommes, maintenu pour les femmes

Paris, France | AFP | jeudi 09/04/2020 - L'Euro-2021 de basket masculin aura lieu à la fin de l'été 2022 en raison du report des Jeux olympiques de Tokyo dû à la pandémie de coronavirus mais l'Euro dames en France est maintenu à fin juin 2021, a déclaré jeudi la Fiba dans un communiqué.



L'Euro messieurs devait avoir lieu dans quatre pays, l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque du 17 août au 1er septembre 2021, soit juste après les nouvelles dates des Jeux (23 juillet au 8 août). Il est désormais prévu entre le 1er et le 18 septembre 2022, un été durant lequel aucune compétition majeure n'était au programme.

L'Euro dames (17-27 juin), dont le premier tour doit se tenir en Espagne et en France et les phases finales à Paris-Bercy, servira donc de galop d'essai pour les Jeux. Le Mondial féminin en Australie aura lieu du 22 septembre au 1er octobre 2022.

Les tournois de qualification olympique masculin seront disputés entre le 22 juin et le 4 juillet 2021.