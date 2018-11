L'Etat valide le versement de 716 millions au RST

PARIS, le 28 novembre 2018. Le haut-commissaire a annoncé ce mercredi matin que l'Etat a effectué un second

versement de 716 millions de Fcfp pour 2018 afin d'abonder le régime de solidarité territorial.



Au total, depuis 2015, le soutien de l’État s’élève à plus de 5,7 milliards de Fcfp (soit 48 millions d’euros). Par cet appui financier, l’État soutient les efforts du Pays dans la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale généralisée, dans la perspective d’un retour à l’équilibre des comptes sociaux.

Au-delà de cette ambition, cette aide de l’État permet d’accompagner le Pays dans sa volonté de réforme ; une délégation interministérielle d’inspecteurs généraux est actuellement sur le fenua pour conduire une mission d’appui et de conseil auprès de la collectivité.