L'État dit non à ADT pour ses nouveaux tarifs de redevances aéroportuaires

Tahiti, le 27 mars 2023 – L'État a annoncé ce mardi le refus d'homologuer les nouveaux tarifs des redevances aéroportuaires de l'aéroport Tahiti-Faa'a. ADT, la société propriétaire de la concession, avait annoncé ces hausses tarifaires en décembre dernier.



L'État a dit non à l'augmentation des redevances aéroportuaires de l'aéroport Tahiti-Faa'a. En effet, le 4 décembre dernier en conseil d'administration, la société "Aéroport de Tahiti" (ADT) avait voté pour une hausse généralisée de leurs tarifs. Des augmentations présentées aux compagnies aériennes et aux représentants de l'État en janvier.



La direction générale de l'aviation civile s'était alors saisie du dossier, avant d'annoncer ce mardi le refus d'homologuer ces nouveaux tarifs. ADT est donc invité par l'État à présenter une nouvelle proposition dans un délai d'un mois.



Le directeur exécutif France du groupe Egis, propriétaire de la concession, doit rencontrer cet après-midi Éric Spitz, le haut-commissaire, pour évoquer ce sujet. Plus d'informations à venir.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 27 Mars 2024 à 12:16 | Lu 229 fois