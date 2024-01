L'Essec ouvre son programme en mai à Tahiti

Tahiti, le 24 janvier 2024 - L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) propose, via le centre Anuanua Formation, son programme intitulé “Management et gestion des organisations” (MGO) sur le territoire à partir du mois de mai. Il s’adresse à celles et ceux qui ont la volonté de renforcer leurs compétences managériales. Jean-Marc Xuereb, directeur académique du programme, a répondu aux questions de Tahiti Infos sur cette nouvelle formation.



Quels sont les grands enjeux des entreprises d’aujourd’hui et en quoi la formation MGO y répond-elle ?



“Dans un monde toujours plus ouvert, plus technologique et plus incertain, l’Essec propose un modèle pédagogique fondé sur la création et la transmission de savoirs de pointe, sur l’articulation entre apprentissages académiques et expérience pratique et enfin sur l’ouverture et le dialogue des cultures. Animés par l’esprit pionnier, nous partageons notre désir d’entrepreneuriat avec tous nos étudiants et participants. Notre ambition profonde est de fournir à tous ceux qui nous rejoignent les clés pour comprendre, anticiper, agir et construire. C’est ainsi que nos diplômés ont vocation à créer les richesses de demain et à prendre des responsabilités importantes dans les entreprises et les organisations. Le programme MGO participe pleinement à cette ambition. Conçu pour répondre aux enjeux auxquels les entreprises et les administrations seront demain confrontées, il s’adresse à celles et ceux qui ont la volonté de renforcer leurs compétences managériales et de se perfectionner pour exercer des responsabilités plus importantes et ainsi donner un nouvel élan à leur carrière.”



Le programme s’adresse aux entreprises, particuliers, mais aussi aux administrations, en quoi sont-elles concernées ?



“Les administrations évoluent dans un environnement économique, social et technologique comparable à celui des entreprises. Elles doivent intégrer les possibilités offertes par la digitalisation, se rapprocher de leurs administrés et répondre à leurs nouvelles demandes. La notion de retour sur investissements des dépenses publiques devient de plus en plus prégnante dans leurs différentes décisions. Vision à long terme et stratégie, contrôle de gestion, marketing et communication deviennent ainsi des leviers indispensables de la gestion des administrations.”



Et les très petites entreprises, sont-elles elles aussi concernées ?



“Les participants du programme sont des managers (responsables opérationnels ou fonctionnels, managers d’équipe, chefs de projets) ou des cadres souhaitant accéder à de plus hautes responsabilités managériales et qui souhaitent approfondir leurs connaissances, s’ouvrir sur d’autres problématiques ou s’orienter vers d’autres métiers. En maîtrisant les outils nécessaires pour plus d'efficacité opérationnelle et en devenant un acteur clé du changement pour votre organisation, vous serez ainsi capable de comprendre la stratégie de votre organisation pour contribuer à son développement et piloter l’activité de vos équipes. Dans ce cadre, le programme MGO s’adresse à toute personne responsable au sein d’une entreprise ou d’une administration et ce quelle que soit sa taille. Il s’agit plus de préparer son développement personnel et celui de son organisation et cette volonté est totalement indépendante de la taille et du chiffre d’affaires de son organisation d’appartenance.”



Qu'est-ce que les intervenants de l’Essec apporteront aux managers polynésiens ?



“L’Essec a été créée en 1907 et est aujourd’hui l’une des premières “business schools” européennes. Elle dispose de quatre campus, deux en Europe (Paris la Défense et Cergy), un en Afrique (Rabat) et un en Asie (Singapour). De ce fait, elle a développé une expertise globale sur le management des entreprises et des administrations. Nous sommes présents dans le Pacifique sud depuis 2013, de 2013 à 2018 au fenua et depuis 2014 en Nouvelle-Calédonie. L’Essec et ses intervenants ont développé une connaissance des spécificités locales et ce tant sur les plans économiques et managériaux que culturels. L’expérience d’apprentissage proposée par l’Essec combine excellence et singularité. Son modèle pédagogique unique repose sur de multiples expériences d’apprentissage favorisant l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être. Tout au long de leur cursus, les étudiants ont la possibilité d’être acteurs de leur formation, ils acquièrent les clés pour imaginer, créer, diriger et avoir un impact positif sur le monde de demain, qui sera plus complexe et évoluera de plus en plus rapidement.”



Autre point fort du programme, la thèse, pouvez-vous nous en dire plus ?



“La thèse n’est pas un travail académique mais un travail de consultant portant sur une création d’entreprise ou sur le développement de l’entreprise des participants. Au début du programme, les étudiants disposent de plusieurs mois pour déterminer puis affiner la problématique stratégique sur laquelle ils souhaitent travailler. Une fois cette dernière validée, un tuteur, généralement un des professeurs intervenants dans MGO, est attribué à chaque étudiant. Lors de la soutenance finale, l’Essec est particulièrement attentive au réalisme des recommandations et à l’efficience de plan de mise en œuvre.”



Quels sont vos critères de sélection pour ce programme ?



“Les candidats doivent disposer d’un bac+4 (ou un diplôme étranger équivalent) et avoir un minimum de trois ans d’expérience professionnelle. Le programme est également accessible via une procédure simplifiée de validation des acquis personnels et professionnels avec un bac+3 ou bac+2 et respectivement un minimum de six à dix ans d'expérience professionnelle et une expérience d’encadrement. Au-delà du diplôme, l’Essec prête une attention particulière à la carrière professionnelle, aux différentes activités personnelles et sociales, à l’ouverture d’esprit et à la personnalité des candidats.”



Quelles motivations priment pour vous ?



“Ajouter une vie académique à sa vie familiale et sa vie professionnelle demande tant une certaine capacité d’organisation ainsi qu’une volonté de se remettre en cause, d’acquérir de nouvelles compétences et faire progresser son entreprise.”

Pratique La formation dure 18 mois et se tiendra en Polynésie. Pour s’inscrire, il suffit de constituer un dossier de candidature. Un entretien est prévu avec le directeur académique du programme MGO Essec. La date limite d'inscription est le 29 février pour un démarrage de la formation le 10 mai 2024.



Tarifs : 3 450 000 francs par personne pour les particuliers. 3 750 000 francs pour les entreprises et administrations.

Contacts

Tél. : 87 78 34 36

[email protected] ANUANUA FORMATION - Alain DUSARTTél. : 87 78 34 36

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 24 Janvier 2024 à 14:12 | Lu 541 fois