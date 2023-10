L'Église mormone en marche contre le cancer

Tahiti le 25 octobre 2023. Dans le cadre d'Octobre rose, la société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours organise une marche qui aura lieu le samedi 28 octobre à partir de 8 heures.



Le départ se fera à la chapelle mormone de Pirae et en direction de la mairie de Arue. Pour l'occasion, en plus du dress code rose souhaité, il est demandé à chaque participant d'apporter un paréo et une brosse à dent, afin de pouvoir confectionner des kits qui seront remis au service hospitalier de Taaone. “Cela paraît anodin, et pourtant, bien souvent, lorsque les gens arrivent des îles pour être pris en charge au centre hospitalier de Taaone pour leur cancer, ils oublient ces petites choses essentielles au quotidien”, assure l'organisation. La marche est gratuite et ouverte à tous.