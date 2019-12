L’Eddie Aikau finalement off

TAHITI, le 29 décembre 2019 - Après une première alerte lancée vendredi, les organisateurs de l’Eddie Aikau Invitational Contest, une compétition de surf de gros prévue à Hawaii, ont annoncé dimanche que la compétition ne sera pas lancée sur ce train de houle.



Les organisateurs de l’Eddie Aikau Invitational Contest avaient mis l’événement en « stand by » vendredi, suite à l’annonce d’un train de houle consistant se dirigeant vers la baie de Waimea où doit se dérouler la compétition.



Finalement, « l’Eddie ne sera pas lancé sur ce swell », a annoncé officiellement Liam McNamara, le directeur de la compétition et légende du surf hawaiien. « L’événement n’est pas confirmé en raison de l’heure d’arrivée du swell et de sa taille », peut-on lire sur le site surfline.com. Pour que la compétition puisse se dérouler, l’organisation a besoin d’une fenêtre d’une dizaine d’heures de grosses vagues or, la dépression annoncée ne générera pas les grosses vagues nécessaires.



Cette compétition de surf de gros est étalée sur une longue période d’attente (1er décembre-29 février), comparativement aux épreuves du championnat du monde de surf, et ne sera lancée que si les vagues font plus de 20 pieds (à partir de six mètres).



Trente-deux invités et 18 remplaçants ont été invités à cette compétition hors normes dédiée à Eddie Aikau, pionnier du surf, sauveteur, tragiquement disparu en mer en mars 1978.



Un seul Tahitien fait partie de la liste des invités : Tikanui Smith, le surfeur de gros originaire de Moorea, qui est arrivé ce dimanche à Oahu avant de découvrir que la compétition ne serait pas lancée. « On va prendre le bon côté des choses, cela fait partie du Eddie would go… or not (rire)! Cela va être quand même énorme, donc je vais aller surfer, je vais en profiter pour aller tester mes planches et prendre es repères » nous a-t-il écrit.