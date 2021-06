L’École de comédie musicale en scène

TAHITI, le 8 juin 2021 - Les différentes classes de l’École de comédie musical se retrouveront sur scène cette fin de semaine pour interpréter des extraits de comédies musicales connues comme Peter Pan, Grease, Cléopâtre… La semaine suivante, les adultes joueront une pièce légère, drôle et absurde de Pascal Martin : La Brigade des bancs.



Annie, Peter Pan, Grease, Cléopâtre, Hair et Les Misérables, tels sont les titres des comédies musicales que vous pourrez reconnaître ce week-end sur la scène du Petit théâtre. Les élèves des différentes classes de l’École de comédie musicale (ECM) de Benjamin Chaboudez se croiseront pour chanter, danser, interpréter les personnages de ces fameux spectacles. Chaque classe (enfants-adolescents-adultes) jouera deux fois.



Les extraits durent environ un quart d’heure chacun et sont liés les uns avec les autres par un fil rouge. Les classes se mélangent pour donner de l’ampleur et bousculer les habitudes. "C’est chouette de mélanger les générations", assure Benjamin Chaboudez. " Les enfants sont portés par les plus grands, ils ont leur propre place dans un spectacle qui a de l’ampleur tandis que les adultes sont, eux, un peu bousculés par les enfants et adolescents qui les accompagnent ."



24 heures dans la vie d’un banc



Les deux représentations de samedi et dimanche sont complètes, mais la répétition générale de vendredi pourrait se faire en public. Sans cela, rendez-vous le week-end suivant, le 19 juin, avec la classe des adultes. Huit comédiens reprendront la pièce de Pascal Martin : La Brigade des bancs. La pièce est mise en scène par Benjamin Chaboudez qui, une fois n’est pas coutume, joue.



Dans cette pièce, qui suit 24 heures de la vie d’un banc de jardin public et de ses usagers, des personnages (des parents, des personnes âgées, des revendicateurs, directeur des ressources humaines…) se croisent. Ils circulent autour du mobilier dont l’usage est réglementé. Le banc est surveillé par un agent parfois strict, parfois bienveillant, parfois décontenancé ou bien encore dépassé… " C’est drôle, léger, absurde ", résume Benjamin Chaboudez. Le texte permet d’aborder différents thèmes de la vie comme la joie d’être parent, la solitude, la sélection au travail…