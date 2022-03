L’ECT lance sa médiathèque ITEch

Tahiti, le 5 mars 2022 - Désireuse de proposer un outil d'acquisition d'informations pratique et innovant, l'Ecole de commerce de Tahiti lance sa médiathèque ITEch. Cette plateforme permettra aux étudiants de l’école de disposer de connaissances, allant au-delà de leurs cours, et de ressources d'actualités et de veille stratégique sur des thématiques en tout genre comme l'économie, la finance ou le marketing.



Désireuse de proposer à ses étudiants un outil d'acquisition d'informations pratique et innovant, l'Ecole de Commerce de Tahiti (ECT) lance sa médiathèque en ligne ITEch. L'origine étymologique de ce nouvel outil provient de "ITE", signifiant le savoir en langue polynésienne, et "TECH", pour le volet technologique. Un projet qui est né d'un constat : celui de la nécessité de partager l'information, le savoir et de favoriser l'émergence de nouvelles connaissances et compétences.



"L'ITEch sera accessible à l'ensemble de nos apprenants", explique Odile Tcheou, la responsable des études de l’ECT et fondatrice de l'ITEch. "Ils auront accès à des informations et des newsletters que ce soit au niveau local, national et international, mais également des ressources à partir des modules que nous enseignons qui leur permettront de mieux appréhender les cours qui leur sont donnés." Les étudiants de l'ECT pourront ainsi disposer de connaissances, allant au-delà des cours et des modules d'apprentissages, et de ressources d'actualités et de veille stratégique sur des thématiques en tout genre comme l'économie, la finance ou le marketing.



Les dangers face à l'information



De passage sur le territoire, François Le Calvez, docteur en économie à la Sorbonne Paris 3 et Modérateur pour Harvard Business School Publishing en Amérique latine est intervenu lors de la présentation d'ITEch devant les étudiants. L’occasion d'évoquer une thématique essentielle à l'heure du numérique:l'existence de risques face à l'information. "Je suis habitué à enseigner en école de commerce", explique le docteur en économie après avoir prévenu les étudiants présents sur les risques liés à l'infobésité ou encore aux fake news. "Quand on parle de l'information aujourd'hui, on met naturellement en valeur l'importance de la connaissance. Cependant, il faut comprendre que pour bien utiliser cette information, il faut être attentif à certains risques", préviens François Le Calvez. "Aujourd'hui, les étudiants consomment toujours plus d'informations, même lorsqu'ils n'en ont pas forcément conscience."



Les technologies ayant évolué et permettant d'avoir accès à l'information au-delà des bibliothèques physiques, il est fondamental, comme l'explique le docteur François Le Calvez, "que les étudiants en écoles de commerce, qui sont appelés à contribuer au développement d'un pays, aient accès à une information qui soit triée, actualisée, leur permettant de mieux comprendre le monde."