L'Autorité polynésienne de la concurrence veut casser les prix

"sont des interdictions d'importation ou des quotas d'importation (NDLR : par exemple les quotas d'importation de fruits et légumes fixés tous les mois par la conférence agricole). Ce que nous proposons, c'est d'éliminer ces barrières non tarifaires parce qu'elles sont encore plus dommageables à l'économie que les droits de douanes. Le rapport inclut en page 39 un schéma qui explique bien cette idée. Quand on met des taxes sur un produit, on augmente son prix. La consommation se réduit, la production locale augmente un peu, et le Pays récupère quelques taxes. Mais l'économie dans son ensemble y perd, parce que les pertes des consommateurs sont supérieures à ces gains. Mais quand on instaure des quotas d'importation, il se passe le même effet car on crée artificiellement des pénuries, mais n'y a même pas d'argent qui rentre dans les caisses du Pays, donc l'économie y perd encore plus. L'idée est donc de réduire au maximum ces barrières. D'abord on enlève les barrières non tarifaires pour que l'économie y perde moins, mais ensuite il faut diminuer les barrières tarifaires pour ne pas surélever inutilement les prix. Bien sûr qu'il faut que de l'argent entre dans les caisses du Pays, mais on pourrait concevoir que l'on instaure un impôt sur le revenu à la place des taxes à la consommation, c'est un choix politique."

"détient plus de 50 % des surfaces de ventes sur le segment des supermarchés et hypermarchés".

"le distributeur qui a une position de leader va décider des prix de distribution. Ses concurrents pourraient réagir, mais s'ils se lancent dans une guerre des prix, ils vont la perdre parce qu'ils n'ont pas la capacité financière pour tenir dans la durée. Donc ils vont naturellement s'aligner sur le prix fixé par celui qu'on appelle le 'Price Maker'."

"des situations de rente".

"La possibilité de remettre en cause une position dominante soulevant des préoccupations de concurrence (...) a disparu de l’ordonnancement juridique polynésien avec la modification du code de la concurrence (loi du 9 août 2018), ne laissant pratiquement aucune chance d’agir sur la structure actuelle des marchés pour les rendre plus concurrentiels"

"Les associations de consommateurs sont peu nombreuses et sans subventions publiques pérennes et les signalements des pratiques anti-concurrentielles auprès de la DGAE ou de l'Autorité sont rares."

"C'est un document technique. Nous n'avons pas vocation à être dans le débat politique"

"Nous analysons un sujet, nous décortiquons les mécanismes, puis nous faisons quelques propositions d'ordre technique. Après, le gouvernement le mettra ou ne le mettra pas en œuvre. Il peut très bien avoir de bonnes raisons (...) de ne pas le mettre en œuvre, qui dépassent les aspects concurrentiels, et nous n'avons pas à entrer dans ce débat-là. Notre raison d'être est de fournir des outils."

En plus de toutes ces taxes, il y a aussi plusieurs barrières non tarifaires sur le Territoire. Jacques Mérot explique que ces barrières non tarifairesMais fixer tous les problèmes cités plus haut ne servira à rien si tous les gains sont captés par les importateurs et distributeurs pour augmenter leurs marges déjà conséquentes. Le rapport cite même le groupe Wane quiComme l'explique Jacques Mérot,En pratique, le marché de la distribution en Polynésie manque donc terriblement de concurrence et les distributeurs peuvent conserver leurs marges importantes, créantL'APC aurait eu le pouvoir d'agir pour corriger le tir à sa création, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui :note l'avis. Pas de chance.Enfin, l'avis note que la culture de la concurrence est très faible en Polynésie.Les entreprises ont peur de perdre leurs gros clients si elles dénoncent leurs pratiques abusives... Mais leur attitude pourrait évoluer, comme en témoigne la saisine portée par l’Union des importateurs de Polynésie française contre le groupe Wane sur ses pratiques dans le marché des boissons réfrigérées, qui a abouti à une condamnation du leader de la grande distribution à 235 millions de francs d'amende. La décision de mettre en place ces recommandations est maintenant entre les mains de nos élus.explique Jacques Mérot.