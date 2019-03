L'Australie ferme ses portes aux condamnés pour violences domestiques

Sydney, Australie | AFP | dimanche 02/03/2019 - Les visiteurs reconnus coupables de violence envers des femmes et des enfants seront expulsés ou interdits d'entrée en Australie, a annoncé dimanche le ministre de l'Immigration David Coleman, alors que Canberra intensifie sa lutte contre les délinquants étrangers.



Les nouvelles lois, entrées en vigueur jeudi, s'appuient sur la législation existante, privant de visa d'entrée les personnes condamnées à au moins un an de prison.

"L'Australie ne tolère pas les auteurs de violences domestiques", a affirmé David Coleman dans un communiqué.

"Si vous avez été reconnus coupable d'un crime violent contre des femmes ou des enfants, vous n'êtes pas les bienvenus dans ce pays", a-t-il souligné, en ajoutant qu'aucun seuil de peine minimale n'était requis.

Par le passé, Canberra a déjà refusé des visas au rappeur américain Chris Brown, condamné pour avoir battu en 2009 la diva pop Rihanna, et à la star de la boxe Floyd Mayweather, condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales.