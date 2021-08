L'Australie enregistre plus d'un millier de contaminations en 24 heures pour la première fois

Sydney, Australie | AFP | jeudi 25/08/2021 - L'Australie a enregistré jeudi plus d'un millier de contaminations au coronavirus, une première depuis le début de la pandémie due à la propagation du variant Delta à Sydney.



La Nouvelle-Galles du Sud, Etat qui comprend Sydney, a enregistré un chiffre record de 1.039 cas en 24 heures.



La vague qui a commencé dans la plus grande ville du pays à la mi-juin compte plus de 15.000 contaminations et s'étend à de plus petites villes, provoquant le retour des restrictions et des confinements dans le sud-ouest australien.



Malgré ces chiffres en augmentation et la pression croissante sur les hôpitaux, la Première ministre de l'Etat Gladys Berejiklian a annoncé un léger assouplissement des restrictions pour les personnes vaccinées à partir de mi-septembre.



Lorsque 70% des huit millions d'habitants de cet Etat seront entièrement vaccinés, les rassemblements de cinq personnes seront autorisés en extérieur dans les zones non sensibles.



"C'était le meilleure option pour la santé mentale et le bien-être de notre population tout en présentant le moins de risque", a expliqué Mme Berejiklian.



Elle a assuré que le système de santé était en mesure de faire face à la pression supplémentaire grâce à un renforcement de ses capacités, promettant que "tous ceux qui ont besoin d'aide recevront cette aide".



Cette annonce intervient alors que les autorités ont étendu au 10 septembre le confinement pour le reste de la Nouvelle-Galles du Sud, inquiètes de l'augmentation du nombre de cas dans les régions que le vice-Premier ministre John Barilaro a décrites comme "une poudrière prête à exploser".



Dans le même temps, l'Etat de Victoria, confronté à une flambée plus modeste dans la ville de Melbourne, a annoncé jeudi 80 nouvelles contaminations.



Plus de la moitié des 25 millions d'Australiens sont actuellement en confinement, dont les habitants de Sydney contraints de rester chez eux depuis plus deux mois.



La campagne de vaccination, d'abord très lente, s'est accélérée ces dernières semaines avec la livraison de nouvelles doses, permettant à un tiers de la population adulte d'être entièrement vaccinée.



Le pays a enregistré près de 48.000 infections et 1.000 morts depuis le début de la pandémie.