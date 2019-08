L’Aremiti 6 paré à tourner

Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?



« Je pense qu’on a travaillé quatre ou cinq ans sur le projet avant qu’il arrive à Tahiti. Et aujourd’hui, on espère le début des activités commerciales pour le lundi 9 septembre. »



Quels changements va induire l’arrivée de ce navire ?



« Ce bateau a été conçu pour les travailleurs et les étudiants de Moorea. Ca va leur apporter plus de confort. Notamment au niveau du temps de traversée, puisqu’ils prennent le bateau tous les matins et tous les soirs. Donc, ils veulent passer le moins de temps possible dans le bateau. Mais surtout, on va passer de trois voyages avec l’Aremiti 5 à sept voyages quotidiens avec l’Aremiti 6. Donc ils auront beaucoup plus de choix. »



Pourquoi ce changement de navire entre l’Aremiti 5 et le 6 ?



« L’Aremiti 5 n’était plus adapté à la desserte. Il y a eu la concurrence et il y a eu l’arrivée de l’Aremiti ferry 2. En fait, l’Aremiti 5 était devenu trop gros pour transporter le nombre de passagers qu’on avait à prendre en charge. Et surtout, il a été exploité pendant 15 ans de manière intensive sur la desserte Tahiti-Moorea et il montrait beaucoup de signes de fatigue. Donc il fallait un autre navire pour le remplacer. L’Aremiti 6 peut transporter moins de passagers, il est plus rapide, et surtout il met beaucoup moins de temps entre les voyages puisqu’il y a moins de voitures, donc il perdra beaucoup moins de temps entre les voyage lors des embarquements et débarquements. »



Que va devenir l’Aremiti 5 ?



« On va le revendre pour pouvoir financer l’Aremiti 6. »



Combien a coûté l’Aremiti 6, que vous avez donc payé intégralement sans défiscalisation ?



« Il a coûté 2,3 milliards de Fcfp. Pour le moment on attend toujours une réponse de la défiscalisation métropolitaine. Mais dans nos prévisionnels, on a tout calculé sans aucune défiscalisation Etat ou Pays. Mais c’est vrai que juste et l’aide de la défiscalisation métropolitaine sera la bienvenue. »



Avez-vous d’autres projets, dans les îles Sous-le-vent notamment ?



« Oui, dans le groupe Degage, on a beaucoup de projet et c’est vrai que l’on travaille depuis plusieurs années sur la desserte des Raromatai avec un navire neuf. On serait sur un début d’exploitation début 2022 avec un navire conçu spécialement pour ce type de desserte. »