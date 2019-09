L'Aremiti 6 déploie ses ailes

PAPEETE, le 6 septembre 2019 - L'Aremiti 6, nouveau fleuron du groupe Degage, a effectué vendredi son voyage inaugural entre Tahiti et Moorea. Il réalisera ses premières rotations commerciales lundi prochain. Jusqu'à sept voyages sont prévus quotidiennement.



C'est dans une mer agitée que l'Aremiti 6, nouveau fleuron du groupe Degage, a effectué ce vendredi sa traversée inaugurale entre Tahiti et Moorea, avant d'entamer ses premières rotations commerciales lundi prochain. Avec ce navire l'ambition du groupe Degage est d’offrir à sa clientèle un bateau plus "efficace", plus rapide et moins coûteux en carburant. Grâce à ses 12 000 chevaux l'Aremiti 6 doit assurer la rotation entre Tahiti et l'île sœur en 25 minutes. Embarquement, traversée et débarquement compris dans ce laps de temps.



Certains voyageurs, comme Fabien, ont d'ailleurs chronométré cette première traversée du chenal. "De la passe de Papeete à la passe de Moorea j'ai un temps de 18 minutes. Compte tenu que la mer est un peu agitée on peut imaginer que le bateau peut aller encore aller plus vite quand les conditions sont favorables", confie l'intéressé.



"Je me rappelle qu'à une certaine époque on mettait trois heures pour faire la traversée entre Tahiti et Moorea. Aujourd'hui il en une petite demi-heure on peut relier les deux îles", sourit pour sa part Evans Haumani, maire de Moorea-Maiao.



Le groupe Degage met ainsi l’accent sur la "rapidité" et le "confort" pour son nouveau navire. Celui-ci pourra emporter 550 passagers, 5 voitures ou 30 deux-roues à tarif équivalent de l’Aremiti 5. Mais la société espère surtout truster le marché des "abonnés", travailleurs et étudiants, qui font la rotation matin et soir. De trois rotations sur l’Aremiti 5, le groupe va passer à sept rotations sur l’Aremiti 6. Enfin le nouveau navire partira plus tôt le matin, dès 5 heures depuis Moorea. Il opèrera sa dernière rotation à 17h30 au départ de Tahiti, comme son prédécesseur.



Pour rappel l'Aremiti 6 a été construit sur les chantiers naval Austal, aux Philippines. Le groupe Degage a investi 2,3 milliards de Fcpf pour son nouveau navire. Privé de défiscalisation locale, l'objectif étant pour le Pays de veiller à ne pas déséquilibrer la concurrence, l’Aremiti 6 tient sa défiscalisation nationale qui a été annoncée mercredi dernier par le haut-commissaire. Le montant de la défiscalisation s’élève à 716,6 millions de Fcfp.