L'Aremiti 5 met le cap sur les Raromata'i

L'Aremiti 5 reconditionné, "plus stable et plus confortable", pourra accueillir à son bord 502 passagers, 16 tonnes de fret (aucun véhicule) et pourra atteindre une vitesse de croisière de 30 nœuds. Trois rotations hebdomadaires sont ainsi prévues dès le 26 mars. Rappelons que précédemment, deux navires du groupe Degage, l'Aremiti 3 en 2004 et l'Aremiti 4 en 2010, ainsi que d'autres armateurs, s'étaient essayés à la traversée vers les îles Sous-le-Vent. Mais la ligne, réputée difficile à la fois sur le plan de l'équilibre économique et pour sa forte houle, en a finalement dissuadé plus d''un.



"Contrairement à nos prédécesseurs et à notre précédente expérience avec les Aremiti 3 et 4, on a aujourd'hui un navire qui est adapté à la ligne", déclare Samuel Matton. "L'Aremiti 5 est le meilleur navire qu'on n'aura jamais lancé sur cette ligne, avant évidemment l'arrivée de notre nouveau bateau. Il est haut, long et devrait tenir une vitesse de 30 nœuds, donc on espère qu'avec sa vitesse et sa coupe, il puisse bien tenir la mer. C'est ce qui est le plus important sur ce trajet."