L’Aranui en route pour les JO

Tahiti, le 9 août 2023 - C'est fait. La convention entre l'Aranui et les organisateurs des Jeux olympiques 2024 a été signée ce mercredi soir sur le cargo mixte. Pendant près de trois semaines, une centaine d'athlètes accompagnés de leur staff y seront logés. L'Aranui a dû réorganiser son planning en conséquence et deux déplacements aux Marquises n'auront donc pas lieu pendant cette période.



Avec 105 cabines disponibles, l'Aranui a la capacité d'accueillir les sportifs, leurs préparateurs physiques et tout leur staff pendant près de trois semaines lors des épreuves de surf des Jeux olympiques 2024 puisqu'ils seront “une centaine” à y loger. Comme l'avaient révélé nos confrères de Radio 1, les délégations sportives de la France, du Brésil et des États-Unis ne seront pas à bord puisqu'ils avaient déjà pris leurs dispositions en réservant des logements chez des particuliers et des pensions.

Mercredi soir, le président du Pays, sa ministre de la Jeunesse et des Sports et le propriétaire de l'Aranui, Philippe Wong, ont donc signé la convention d'hébergement entre le navire de croisière et les organisateurs des JO 2024. Philippe Wong a ainsi précisé qu'il avait fallu adapter le planning de l'Aranui en fonction des dates des épreuves de surf qui étaient connues suffisamment à l'avance. Et forcément, il a fallu annuler des voyages. “Ce sont deux voyages aux Marquises”, a expliqué le propriétaire de l'Aranui qui ajoute qu'“une absence de trois semaines, ce n'est pas très long et deux ravitailleurs alimentent les îles Marquises”.



Bonne affaire



En revanche, pas de grand chambardement à l'intérieur même du bateau qui dispose pourtant de plusieurs catégories comme des suites, des cabines doubles ou encore des cabines “dortoir”. “Structurellement, on ne va pas changer le bateau”, nous a indiqué Philippe Wong qui ajoute avoir suivi le cahier des charges, lequel mentionne que “les cabines doivent être de ‘X’ mètres carrés”. Pas de cabines VIP donc, l'idée étant que tout le monde soit logé à la même enseigne. “On va faire avec les cabines qui existent, et on va séparer les lits en deux quand on a des lits matrimoniaux, donc ça ne posera pas de problème”. Un équipage de 85 personnes sera à disposition des compétiteurs et accompagnateurs et il sera renouvelé chaque semaine.



Enfin, interrogé sur le coût de la location de l'Aranui, il a confirmé le chiffre de 350 millions de Fcfp annoncé par la ministre Nahema Temarii. Une bonne affaire donc pour l'Aranui quand on sait que les prix pour une croisière de douze jours varient entre 3 145 euros (374 265 francs) et 7 036 euros (837 284 francs). Au-delà de l'aspect financier, somme toute très intéressant, Philippe Wong voit aussi dans cet événement l'opportunité d'avoir davantage de “visibilité”.



La semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, son délégué aux Outre-mer Philippe Vigier, et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sont attendus à Tahiti pour assister à la Tahiti Pro comme un prélude aux futures épreuves de surf des JO 2024.