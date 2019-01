L'Aranui 5 inaugure sa première croisière vers Pitcairn

Philippe Wong, P-dg de la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime, affréteur de l'Aranui 5

"Il ne faut pas oublier que l'on visite également Rikitea et Rapa"



Depuis combien de temps préparez-vous ce voyage ?



C'est un voyage sur lequel on travaille depuis deux ans. On a envoyé deux équipes. Une première pour étudier et vérifier la faisabilité du voyage. Et une deuxième équipe plus technique avec un capitaine et un guide pour faire des repérages sur les futures excursions. Ceux qui ont fait les Marquises, et qui ont bien apprécié le voyage et la découverte, nous demandaient si nous n'avions d'autres voyages à leur proposer. A force de demande on a donc programmé ce voyage. On a choisi Pitcairn parce qu'on voulait avoir un voyage à l'international, et puis il y a toute cette histoire que l'île entretien avec Tahiti. Mais il ne faut pas oublier que l'on fait escale également à Rikitea et à Rapa, une partie de la Polynésie de l'est qui est aujourd'hui très peu visité.



Combien de passagers sont à bord pour cette première croisière vers Pitcairn?



On a 215 passagers, avec une bonne majorité d'Australien et de Néo-Zélandais, vient ensuite les Américians, les Canadiens. Les Français sont moins nombreux, et sont pour la plupart résidents sur le territoire. En moins de trois semaines le voyage était plein. Si bien qu'on a du programmer un deuxième voyage, qui est prévu pour le 21 mars avec le même nombre de réservation. On est à peu près à 440 voyageurs. Aussi la majorité des passagers sont des "repeaters", 65 à 70%. Et puis nous avons des passagers qui ont connu tous les Aranui du 1 jusqu'au 5. De mémoire certains ont déjà fait le voyage 12 fois.