L'Arago à l'école

Nuku Hiva, le 17 octobre 2020 - Profitant de sa présence au nord de la Zone économique exclusive de la Polynésie française, l’Arago a fait escale dans l’île marraine du patrouilleur, notamment pour y rencontrer les élèves des classes de 3e du collège de Taiohae.



Le patrouilleur de service public (PSP) Arago a appareillé de la base navale de Papeete il y a une semaine pour Nuku Hiva, afin de mener une mission de surveillance maritime et de police des pêches dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie française. Des contrôles s'inscrivant dans le cadre de la Convention sur la pêche dans le Pacifique central et occidental ont été effectués en haute mer.



Le déploiement régulier du patrouilleur et la bonne coordination des moyens aéromaritimes de la marine nationale permettent de dissuader les pêcheurs étrangers de s'aventurer dans la ZEE de la Polynésie française pour y pêcher des espèces protégées, entre autres. L'équipage n'hésite pas non plus à s'ouvrir à la population pour créer des liens, et dans ce cadre il est parti à la rencontre de élèves des classes de 3e du collège de Taiohae : "Si nous intervenons au collège, explique le commandant en second, Sébastien, c’est pour transmettre le message de la mission de l’Arago et expliquer plus généralement ce que font les forces armées sur le territoire. Nous sommes sur notre île marraine et il est important d’entretenir le lien entre l’armée et la nation".





Mais la mission du patrouilleur ne s'arrête pas là : "Nous sommes ici aussi pour faire du recrutement en présentant ce que la marine nationale peut offrir en guise de carrière, explique le commandant en second. Pour que demain peut-être, une vocation naisse. D’ailleurs la visite du bateau que nous avons proposée aux élèves aujourd’hui peut conforter cette idée et faire mûrir chez ces jeunes adolescents l’envie de rentrer dans la marine, que ce soit par l’intermédiaire des contrats polynésiens qui existent ou sur des contrats plus larges en métropole".