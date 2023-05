L'Apetahi Express a été mis à l'eau au Vietnam

Tahiti, le 3 mai 2023 – Le chantier naval Austal, en charge de la construction de l’Apetahi Express, a annoncé mercredi l'avoir mis à l'eau. Ce nouveau catamaran à grande vitesse, de 66 mètres de long, a été spécialement conçu pour le transport inter-îles et arrivera en Polynésie en juin prochain.



Le nouveau catamaran à grande vitesse, Apetahi Express, du groupe Degage est enfin à l'eau. En effet, le chantier naval australien Austal en charge de sa construction, a annoncé mercredi avoir lancé avec “succès” le navire dans leur chantier naval de Vung Tau au Vietnam, comme le relèvent également nos confrères de Radio 1. Pour l'instant, la nouvelle embarcation de 66 mètres de long est désormais “en cours d'aménagement final, avant les essais en mer qui doivent commencer en mai”. Ce catamaran pourra accueillir jusqu'à 574 passagers et transporter jusqu'à 16 tonnes de fret tout en se propulsant à une vitesse maximale de 35,8 nœuds. Il a également spécialement été conçu pour tenir la mer et traverser le mara'amu et les fortes houles. La livraison est prévue en juin prochain.



Pour rappel, il avait été commandé en 2021 par le groupe Degage, armateur des navires Aremiti, afin d'assurer la liaison de la ligne Apetahi entre Tahiti et Vaitape à Bora Bora, lancée au même moment. Jusqu'à présent c'est l'Aremiti 5 qui assure cette liaison. Pour la construction de ce navire, le groupe Degage avait obtenu une défiscalisation locale de 992 millions de Fcfp, pour investissement total estimé à 2,5 milliards de Fcfp.