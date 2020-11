L'Amérique centrale se prépare à l'arrivée d'Eta, un ouragan "extrêmement dangereux"

bilwi, Nicaragua | AFP | mardi 03/11/2020 - L'ouragan de catégorie 4 Eta devrait toucher terre en Amérique centrale mardi après s'être renforcé dans les eaux chaudes des Caraïbes, menaçant le Nicaragua et le Honduras de vents et d'inondations catastrophiques.



Eta est passé lundi soir en catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents soutenus de 240 km/h, a annoncé le NHC, le Centre américain de surveillance des ouragans, qui avertit que le cyclone pourrait encore gagner en puissance et passer dans la catégorie maximum de 5.



Le Nicaragua, où Eta devrait toucher terre mardi, est en état d'alerte, ainsi que le Salvador et le Honduras voisins, qui s'attendent à des pluies diluviennes.



Le NHC prédit des "vents catastrophiques, des inondations soudaines et des glissements de terrain" dans ces trois pays du nord de l'Amérique centrale.



Vers 03H00 locale mardi (09H00 GMT), Eta se trouvait à 40 km de la ville nicaraguayenne de Puerto Cabezas et se rapprochait de la côte à 8 km/h, selon le NHC.



Les autorités nicaraguayennes ont intensifié les préparatifs de prévention dans les villes et régions sur la côte nord-est du pays où vivent quelque 100.000 personnes, majoritairement des indigènes et des populations d'origine africaine installés dans des petits villages.



3.000 familles évacuées



Les habitants des îlots Miskitos, au large de la côte caraïbe du nord du Nicaragua, ainsi que les indigènes vivant dans les zones côtières près de la frontière avec le Honduras, soit "plus de 3.000 familles" au total, ont été évacués dimanche, a annoncé la vice-présidente nicaraguayenne Rosario Murillo.



"Il pleut très fort, avec beaucoup de vent. La mer est démontée. Nous avons peur", a déclaré à l'AFP le chef miskito Kevin Lackwood, 22 ans, de la communauté de Prinzapolka, sur la côte, où les hommes sont restés pour garder les maisons. Ils rejoindront femmes et enfants qui ont été mis à l'abri si la situation devient trop dangereuse, a-t-il indiqué.



Les autorités ont acheminé sur zone 88 tonnes de vivres ainsi que des équipes de la protection civile.



L'ouragan devrait perdre de la puissance en rencontrant des zones montagneuses, selon les prévisions de la météo. D'ici là, les autorités craignent des inondations côtières, avec une hausse du niveau de l'eau pouvant aller jusqu'à cinq mètres, ainsi que des dégâts causés aux habitations par le vent.



"Les constructions des habitations sont très légères" dans cette région, s'inquiète le directeur du service de prévention des catastrophes Guillermo Gonzalez.



"L'oeil de l'ouragan se dirige exactement vers Bilwi (...) il y a beaucoup de zones inondables. Les gens font leurs bagages et veulent aller dans les refuges", a déclaré à l'AFP Limbort Bucardo, un habitant de Bilwi.



Vivres, lampes et radios



Les habitants se sont précipités dans les banques et dans les magasins pour s'approvisionner notamment en vivres, lampes et postes de radio, a-t-il ajouté.



Eta a mis également mis en état d'alerte le Salvador et le Honduras voisins.



Les départements de la côte caraïbe du Honduras ont été mis en alerte rouge en prévision de fortes pluies. Déjà, des pluies diluviennes ont provoqué des crues dans la région et la côte est battue par les vagues. Le mauvais temps a contraint les autorités à fermer l'aéroport de La Ceiba.



Le Salvador a placé en alerte orange les zones menacées par des glissements de terrain ou des inondations, ce qui implique l'évacuation des populations concernées, a indiqué le ministre salvadorien de l'Intérieur Mario Duran.



Les autorités du Guatemala craignent aussi l'impact des pluies associées au cyclone, qui peuvent provoquer des glissements de terrain, des inondations et des crues de rivière en raison de la saturation des sols en cette fin de saison tropicale des pluies, a prévenu David Leon, porte-parole de la Coordination pour la prévention des catastrophes (Conred).



De son côté, le Costa Rica a déjà subi dimanche des pluies torrentielles et les autorités ont déplacé les habitants les plus exposés.