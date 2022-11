L'Allemagne tient tête à l'Espagne (1-1) et garde espoir

Al Khor, Qatar | AFP | dimanche 27/11/2022 - L'Allemagne a maintenu ses chances de qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 en arrachant le match nul contre l'Espagne (1-1) dimanche à al-Khor lors de la deuxième journée du groupe E.



La Roja (4 pts), qui a marqué par Alvaro Morata (62e), est première avec un point d'avance sur le Japon, son prochain adversaire jeudi prochain, et le Costa Rica. L'Allemagne (4e, 1 pt), qui a égalisé par Niclas Füllkrug (83), jouera sa qualification jeudi contre le Costa Rica.



En début d'après-midi, les Japonais espéraient se frayer un chemin vers les huitièmes pour la troisième fois lors des cinq derniers Mondiaux (2002, 2010 et 2018), en croisant le Costa Rica.



Nettement moins tranchants que contre l'Allemagne, les Nippons ont été surpris par une frappe de Keysher Fuller en fin de match (81e).



La sélection asiatique aura donc besoin d'un nouvel exploit jeudi contre l'Espagne pour poursuivre sa route.



Le Maroc se replace



Dans l'autre groupe du jour, le F, la Belgique espérait rejoindre la France, seul pays assuré de poursuivre l'aventure au-delà du 1er tour jusqu'à présent.



Pour ce match contre la Belgique, le sélectionneur marocain Walid Regragui avait eu la maline idée de laisser le costume de favori à ses adversaires.



"Le favori, c'est la Belgique, que vous le vouliez ou non", avait-il affirmé samedi. "Ils ont un entraîneur fantastique, des joueurs de niveau mondial comme de Bruyne, Hazard ou Witsel, et regardez le banc qu'ils ont avec (Michy) Batshuayi ou (Romelu) Lukaku..."



Mais c'est en fait une équipe vieillissante et fébrile qui a foulé la pelouse du stade Al-Thumama. Hazard, de Bruyne et leurs équipiers se sont fait surprendre en fin de match par des buts de Sabiri (74e), sur coup franc, et Haboukhlal (90e+2), après un numéro de Ziyech.



Cette performance totalement insuffisante des Diables Rouges les met en grande difficulé.



Après la facile victoire de la Croatie contre le Canada (4-1), la Belgique doit battre ces mêmes Croates jeudi prochain. Un nul et le sort des demi-finalistes de 2018 serait lié à une lourde contre-performance du Maroc. Une défaite les renverrait automatiquement à la maison.



Le Maroc a son destin en main puisqu'une victoire au dernier match, contre le Canada, lui permettra de se qualifier.



Le Canada, qui a inscrit le premier but de son histoire en Coupe du monde (5 matches), et ce dès la 2e minute par Davies, est le deuxième pays officiellement éliminé, après l'hôte qatari.

