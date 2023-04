L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dématérialise ses services

Tahiti, le 3 avril 2023 – L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité a annoncé que ses services seront désormais disponibles directement en ligne. Parmi les nouveaux dispositifs dématérialisés, on retrouve entre autres, les demandes de passeport pour la mobilité professionnelle.



Les demandes et les suivies de dossiers de mobilité auprès de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom) sont désormais disponibles en ligne. Avec le lancement, le 2 mars dernier, d'un simulateur en ligne permettant aux résidents de l'outremer de vérifier leur éligibilité pour les futures demandes, Ladom facilite encore la mobilité des habitants des territoires ultramarins. Parmi les nouveaux dispositifs dématérialisés, on retrouve les demandes de passeport pour la mobilité professionnelle, de déplacement dans le cadre d'une prise de poste, de déplacement dans le cadre d'oraux de concours et de dispositif funéraire



A travers un communiqué, le directeur général de Ladom, Said Ahamada, explique qu'il s'agit "d'une nouvelle avancée qui s'inscrit dans une démarche plus globale d'amélioration et de facilitation de l'accès à l'offre de service de Ladom par les ultramarins". D'ici la fin de l'année l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité s'est engagée à rendre disponible en ligne l'intégralité de ses dispositifs.