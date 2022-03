L'Adie lance une prime pour les jeunes entrepreneurs

Tahiti, le 28 février 2022 - A partir d'un microcrédit de 120 000 Fcfp, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) a annoncé, ce lundi, attribuer une prime forfaitaire de 357 990 Fcfp pour soutenir les jeunes de moins de 30 ans dans la phase de démarrage de leur entreprise.



Pour encourager et soutenir les jeunes entrepreneurs, l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) a annoncé, ce lundi, attribuer une prime forfaitaire de 357 990 Fcfp pour les personnes contractant un microcrédit à partir de 120 000 Fcfp.



Issues d’un fonds public national d’un montant global de près de 3 milliards de Fcfp, dont 69 millions pour la Polynésie française, ces primes sont destinées à soutenir la création d’entreprise des jeunes de 18 à 30 ans en insertion, les plus en difficulté du point de vue de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle : habitants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou avec un niveau de formation inférieur ou équivalent à un CAP/BEP.



“Si la crise économique et sanitaire fait peser de nouvelles incertitudes sur l’insertion professionnelle des jeunes, elle fait aussi émerger de nouvelles opportunités de création d’entreprise : c’est sans doute le meilleur moment pour se lancer quand on est jeune”, commente la directrice de l'Adie en Polynésie, Wendy Mou Kui. A noter que qu'en 2021, 512 jeunes de moins de 30 ans ont bénéficié d'un microcrédit auprès de l'Adie pour créer ou développer leur activité.