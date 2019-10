L’Adie inaugure sa nouvelle agence à Papeete

Papeete, le 2 octobre 2019 – L’Association pour le droit à l’initiative économique a inauguré mardi sa nouvelle agence à Papeete, située rue Gauguin. L’organisme de micro-crédit installé en 2009 au fenua a décaissé pas moins de 993 microcrédits depuis le début de l’année.



Implantée depuis 10 ans en Polynésie, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) développe des micro-crédits pour les petits porteurs de projets polynésiens. Désormais fixée dans tous les archipels de Polynésie française, l’Adie a inaugurée mardi sa nouvelle agence à Papeete, rue Gauguin. L’occasion de revenir sur les chiffres toujours très conséquents de l’Adie au fenua. « L’ADIE défend l’idée que chaque polynésien, sans capital ou sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité », écrit l’Adie dans un communiqué.



À l’occasion de cette inauguration, le Pays a souhaité marquer son soutien à l’Adie par la signature de la convention de subvention octroyant une aide financière à hauteur de 35 millions de Fcfp. L’Association a également profité de l’événement pour mettre en avant les entreprises privées « notamment la Société Polynésienne des Eaux et la Société Comptoir Polynésien – Yamaha Tahiti » par la signature d’une convention de partenariat pour accompagner les porteurs de projet du Fenua.



Depuis le début de l’année 2019, l’Adie a accompagné 776 clients pour 993 microcrédits décaissés représentant plus de 540 millions de Fcfp « injectés dans l’économie locale ». Le taux d’impayés reste extrêmement faible sur la même période et s’établit à 1,56%. En tout, depuis son origine en septembre 2009, l’Adie a délivré 7 191 microcrédits à plus de 6 000 porteurs de projets pour « près de 3,4 milliards de Fcfp injectés dans l’économie locale ».