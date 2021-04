L'Adie donne du crédit aux Marquises

Nuku Hiva, le 26 avril 2021 - L'Adie est actuellement en mission aux Marquises. L'association, qui finance et accompagne les entrepreneurs à travers des microcrédits, a dispensé une formation aux porteurs de projets de Nuku Hiva avant de continuer sa mission à Hiva Oa.



Chaque année l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) vient en aide à près de 1 000 nouveaux créateurs d’entreprises qui n’ont pas accès au système bancaire classique. Une aide que l’association veut pérenniser malgré la crise sanitaire.

Cette semaine, deux conseillers de l’Adie étaient en mission à Nuku Hiva pour rencontrer et soutenir les créateurs d’entreprises marquisiens déjà financés, puis ce déplacement avait aussi pour but de dispenser une formation pour tous les porteurs de projets marquisiens sur trois thèmes principaux : bien démarrer son entreprise, l’éducation financière et la rentabilité de l'activité.



“À Nuku Hiva, les gens attendaient avec impatience que des formations soient données en matière de gestion et de finances notamment, explique Jean-Michel Murcia formateur bénévole au sein de l’Adie. C’est un besoin que je comprends très bien en tant qu’ancien chef d’entreprise moi-même. De fait, les personnes présentes lors de cette formation gratuite étaient très réceptives et très concernées. C’est l’Adie qui permet d’apporter ce soutien, mais je dois ajouter que Air Tahiti a été aussi d’une grande aide pour nos déplacements dans les îles. D’ailleurs notre mission se poursuivra en fin de semaine à Hiva Oa.”