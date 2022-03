L'Adie dévoile ses plans d'avenir

Tahiti, le 24 mars 2022 – Un comité de pilotage des partenaires de l'Adie s'est tenu jeudi dans son agence de Papeete. L'association pour le droit à l'initiative économique a détaillé les grandes lignes de son bilan de l'année 2021, ses projets d'action pour 2022 ainsi que son plan stratégique pour la période 2022 à 2024.



L'Adie, l'association pour le droit à l'initiative économique, a organisé son comité de pilotage en présence de ses partenaires dans les locaux de son agence, à Papeete. En vue d'assurer le bon fonctionnement des projets entre clients et partenaires, neuf collaborateurs ont répondu présent. Wendy Mou Kui, directrice de l'Adie, a présenté les grandes lignes des objectifs atteints au cours de l'année 2021. De même, la directrice de l'association a souhaité mettre en avant les plans d'action pour l'année 2022 ainsi que le plan stratégique de l'association pour 2022 à 2024.



L'année 2021, bien qu'elle fût difficile, s'est avérée plutôt dynamique pour l'association. En effet, l'Adie a permis à 1 964 personnes de bénéficier d'une aide financière pour le lancement de leur aventure entrepreneuriale, soit 13% de plus qu'en 2020. Cela représente "près de 1,2 milliard de Fcfp injectés dans l'économie locale",annonce l'association. Mais financer n'est pas tout. En effet, l'Adie se veut aussi plus proche de ses clients. Pour cela, elle a renforcé sa démarche d'accompagnement en particulier pour ses entrepreneurs. Ainsi, près de 2 837 entreprises ont bénéficié d'un suivi de l'association, un accompagnement bienvenu en période de crise. L'Adie a notamment permis a des entreprises d'obtenir des aides financières, notamment des prêts d'honneur et des primes QPV (Quartier Prioritaire de la Ville).



Plus active, plus proche et plus verte



Pour la période de 2022 à 2024, l'association souhaite étendre sa présence et prévoit d'intensifier ses démarches de proximité auprès des entrepreneurs, en particulier dans les territoires isolés. La directrice de l'Adie, a notamment souligné jeudi sa volonté de proposer de nouveaux services tels qu'un accès à des locaux d'activité ou à des marketplacesafin de simplifier la vente des produits de ses entrepreneurs.



L'Adie envisage également d'adopter une approche plus militante afin d'accroître ses ambitions envers un public cible prioritaire –créateurs, entrepreneurs en activité et travailleurs informels. L'association souhaite notamment déployer une stratégie d'écologie intrusive en finançant des investissements verts –voitures propres, panneaux solaires– pour accompagner ses clients vers une démarche plus éco-responsable. Enfin, toujours dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2022-2024, l'Adie a annoncé qu'elle sollicitera davantage ses équipes en vue d'œuvrer pour un plus grand nombre de clients et développer des modalités de travail collaboratives.