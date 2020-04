L'Adie au chevet de ses travailleurs indépendants

Tahiti, le 27 avril 2020 - L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) a mis en place depuis le 20 mars un plan d'urgence pour accompagner ses entrepreneurs à faire face à la réduction, ou la disparition de leur revenu d’activité, mais également à se préparer à la reprise.



Dans un contexte économique inédit qui impacte tout particulièrement son public d’entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit bancaire, l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), dirigée par Wendy Mou Kui, a mis en place le 20 mars dernier un plan d'action pour assurer la continuité de son activité à distance.



Trois mesures d'urgences ont été déployées dans ce cadre. Tout d'abord un accompagnement individuel à distance pour l’ensemble des personnes financées par l’association afin de faire le point sur leur situation, diagnostiquer leurs difficultés, les informer des dispositifs d’aides publiques mis en place et de leurs modalités d’accès. À la mi-avril, plus de 2 700 entretiens individuels ont été réalisés.



Ensuite une procédure accélérée de report d’échéance et de rééchelonnement est systématiquement proposée aux entrepreneurs faisant part d’une crainte quant à leur capacité à rembourser leurs mensualités. Au mois de mars, 668 rééchelonnements (report de l’échéance d’avril) ont été effectués, soit plus de 12 millions de Fcfp d’échéances reportées.



Et pour les entrepreneurs confrontés à des problèmes de trésorerie, l’Adie a également débloqué une ligne nationale de 119 millions de Fcpf sur ses fonds propres afin de financer un dispositif de crédit de trésorerie pour couvrir les situations d’urgence.



Accompagner les entrepreneurs à la reprise de l’activité



"Les travailleurs indépendants sortiront inévitablement très affaiblis par cette crise", indique l'Adie dans un communiqué. L'association leur propose ainsi une offre de relance pour les aider à préserver leur emploi. "Par l’ampleur des moyens nécessaires, ce plan d’action ne pourra être mis en œuvre qu’avec l’appui financier des partenaires privés et publics de l’Adie. Mais, surtout, il sera insuffisant à lui seul pour permettre la nécessaire relance de l’activité des entrepreneurs individuels à faible revenu si celle-ci n’est pas soutenue par une politique publique ambitieuse de soutien au travail indépendant", précise le même communiqué.



Rappelons qu'en 2019 l’Adie a accompagné 776 clients pour 993 microcrédits décaissés représentant plus de 540 millions de Fcfp injectés dans l’économie locale. En tout, depuis sa création en septembre 2009, l’Adie a délivré 7 191 microcrédits à plus de 6 000 porteurs de projets pour près de 3,4 milliards de Fcfp injectés dans l’économie locale.