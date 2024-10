L’AS Vénus sur sa lancée

Tahiti, le 20 octobre 2024 - Quatrième journée du championnat de football de Ligue 1 Vini. L’AS Vénus se déplaçait vendredi soir au stade Pater pour affronter l’AS Central Sport. Après la trêve internationale, les deux équipes avaient à cœur de retrouver le terrain pour continuer un championnat toujours aussi indécis. Ce sont les joueurs de Mahina qui l’ont facilement emporté 6 à 2, dans la continuité de leur large victoire face à l’AS Tamarii Punaruu lors de la précédente journée. Les joueurs de Vénus prennent la première place du classement.



Amputées de trois matchs, en raison de la sélection de nombreux joueurs avec les Tiki Toa du beach soccer, seulement six équipes sur dix étaient sur le pont pour ce week-end de championnat. Tous les matchs se déroulaient vendredi soir. Coupées du championnat pendant quinze jours, à cause du match de la sélection tahitienne de football face à la Nouvelle-Zélande pour les qualifications à la Coupe du Monde, les joueurs avaient à cœur de refouler les pelouses. Même les internationaux étaient désireux de retrouver le championnat domestique.



Une première mi-temps à sens unique



Dans le match phare de cette journée, AS Central Sport contre AS Vénus, ce sont même eux, les internationaux, qui ont donné le rythme du match. Dès la douzième minute, c’est le capitaine de l’équipe de Vénus et de la sélection tahitienne, Teahonui Tehau, qui allumait la première mèche : débordement sur le côté droit ; centre en direction de son coéquipier chez les Toa Aito, Eddy Kaspard ; puis superbe talonnade pour Mana Emile Teniau suivie d’une grosse frappe en pleine lucarne, qui devait tromper le gardien de l’AS Central (0-1). Après ce but, les joueurs de Vénus ont patiemment pressurisé le camp adverse, maîtrisant le ballon et les duels. Dix minutes plus tard, l’insaisissable Eddy Kaspard venait récupérer un ballon au milieu de terrain pour transmettre à son ailier côté droit, qui centrait au deuxième poteau pour une reprise à bout portant de Manuarii Paehau Manol Shan (0-2). Un copié-collé du premier but, qui venait récompenser une animation offensive de l’AS Vénus très bien réglée.



Tétanisés, les joueurs de Central ont subi les assauts offensifs de leurs opposants durant toute la première mi-temps sans pouvoir répondre. Les bleus ont récidivé à la 30e minute, après un corner venu de la droite, repris au premier poteau de la tête par Kevin Barde. 0-3 à la pause et un sentiment d’impuissance de la part des hommes de Raimoana Bennett, l’entraîneur de l’AS Central : “On est rentrés avec le stress, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué et on rencontrait une équipe de Vénus qui, offensivement, est très redoutable. À la pause, on a dit aux garçons que le match n’était pas fini et qu’il fallait continuer en étant plus précis, car même si on avait pris trois buts, on sentait que notre jeu, un peu plus précis, pouvait leur poser des problèmes.”



Le festival de Kaspard



Et ce fut le cas durant le premier quart d’heure de cette deuxième mi-temps. Plus précis et moins pris par l’enjeu, les joueurs de Central dominaient, mais sans vraiment être dangereux. Ce manque de réalisme aux abords de la surface allait leur coûter cher, car le numéro 7 de Vénus, Eddy Kaspard, déjà très en vue lors de la première mi-temps, allait commencer son récital. Trois buts en quinze minutes (60e, 62e et 75e) pour définitivement doucher les espoirs des joueurs de Papeete. Un “hat trick” dévastateur qui ne laissait pas l’ombre d’une chance aux locaux : “Le but c’était de se détacher au classement, vu que nous étions quatre équipes à égalité. Il fallait qu’en début de jeu, on mette de la distance. C’est ce qu’on a fait. Après, j’ai de la chance, c’est ma première année à Vénus et je joue avec de supers joueurs. On a une grosse attaque et j’en profite”, a commenté Eddy Kaspard.



Malgré ce coup de massue, les joueurs de Central, avec un gros mental, parvenaient à se remobiliser et à finir ce match de la plus belle des manières en inscrivant deux buts, à la 83e et à la 93e, par l’intermédiaire de Fred Tissot. Ce qui permettait à Raimoana Bennett, leur entraîneur, de positiver malgré la lourde défaite : “L’attitude de mes joueurs a été positive. Malgré le score, ils n’ont rien lâché et ont voulu finir en beauté en marquant ces deux buts bien construits. Le championnat est long. Il reste encore beaucoup de matchs. On va continuer à travailler pour prendre du plaisir ensemble sur le terrain.”



Dans les deux autres matchs de la soirée, c’est l’AS Pueu qui crée la surprise en allant s’imposer (1-2) face à Tefana, un des leaders du championnat. L’AS Taiarapu se défait à domicile de l’AS Manu Ura sur le score de 3 à 0.



Classement Equipes Points Matchs joués 1 Venus 13 4 2 Pueu 13 4 3 Central Sport 10 4 4 Tefana 10 4 5 Dragon 9 3 6 Mira 7 3 7 Tamaruu 7 3 8 Pirae 6 3 9 Taiarapu 5 4 10 Manu Ura 5 4





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 20 Octobre 2024 à 19:53 | Lu 163 fois