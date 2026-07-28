

L’AS Vénus perd très gros d’entrée en Ligue des champions

Tahiti, le 9 août 2026 - L’AS Vénus s’est inclinée sur le fil, ce dimanche, face aux Calédoniens de Tiga sport (0-1) pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions de l’OFC. Cette défaite est un énorme coup dur pour les hommes de Vateanui Tehau qui sont quasiment condamnés de remporter leurs deux prochains matchs pour espérer se qualifier dans le dernier carré de la compétition aux Fidji.



"Dominer, ce n’est pas gagner.” Malgré leurs nombreuses occasions, les joueurs de l’AS Vénus n’ont pas su briser le verrou de Tiga sport. Pire encore, les coéquipiers du capitaine Roonui Tehauont ont même craqué dans les derniers instants de la rencontre, sous la chaleur du stade Churchill Park aux Fidji, en concédant l’unique but de la partie signé Jean-Yves Saiko qui a marqué de la tête à la suite d’un centre millimétré (88e).



“On a eu plein de situations, eux ils mettent leur seule action au fond… Nous n’avons pas été efficaces devant le but, c’est comme ça, c’est ça le football. On doit travailler sur cet aspect-là pour les prochains matchs”, conclut le tacticien polynésien au micro de l’OFC juste après le coup de sifflet final.



Son homologue de Tiga sport, Léonardo Lopez, tout comme Shene Welepane, élu homme du match, ont salué la performance des Tahitiens : “On est heureux et fiers de notre match. C’était un gros combat face à cette équipe de Vénus qui a proposé un bon jeu et du rythme. Je leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition.”



L’AS Vénus condamnée à l’exploit Ce résultat est presque déjà rédhibitoire pour nos ‘aito dans la course au dernier carré de la Ligue des champions. Avant le début de la compétition, Vateanui Tehau expliquait qu’il “fallait gagner deux matchs pour finir dans les deux premiers du groupe et se qualifier en demi-finales”.



La défaite contre la formation calédonienne signifie donc qu’il faudra à tout prix obtenir un bon résultat contre l’ogre néo-zélandais d’Auckland lors du dernier match de la phase de groupes.



Avant cela, le club de Mahina devra s’imposer, ce mercredi (17h) face à Central Coast, représentant des Îles Salomon, s’il souhaite garder un espoir de rejoindre à nouveau la finale comme lors de leur dernière apparition en Ligue des champions.



Dans l’autre poule, l’équipe hôte fidjienne du Rewa FC a été dominée devant son public par la formation du Vanuatu, le Galaxy FC (1-4). Le Lae city FC (Papouasie-Nouvelle-Guinée) s’est imposé sur le même score contre Tupapa Maraerenga (Îles Cook).



Classement Poule A



1er Tiga sport (3 points)



2e Auckland (0 point)



3e Central Coast (0 point).



4e AS Vénus (0 point)



Poule B



1er Lae city FC (3 points)



2e Galaxy FC (3 points)



3e Rewa FC (0 point)



4e Tupapa Maraerenga (0 point)







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 9 Août 2026 à 17:59 | Lu 691 fois



