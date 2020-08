L'AS Vénus envisage un nouveau recours

Tahiti, le 19 août 2020 - L'avocat de l'AS Vénus, Me Quinquis, envisage de déposer un nouveau recours pour contester la décision de la Fédération tahitienne de football d'attribuer à l'AS Tiare Tahiti la place qualificative pour le 7ème tour de la Coupe de France.



"Cette décision ne nous convient pas du tout", a insisté Me Quinquis, avocat de l'AS Vénus. La Fédération tahitienne de football (FTF) a en effet notifié lundi au club de Mahina, sa décision de toujours attribuer à l'AS Tiare Tahiti, la place qualificative pour le 7ème tour de la Coupe de France. "Il faut que j'en discute avec mon client, mais on envisage de déposer un nouveau recours pour contester cette décision", a indiqué le défenseur de l'AS Vénus.



Rappelons qu’à la suite du référé-suspension déposé par le club à l'étoile, le tribunal administratif de Papeete avait suspendu le 23 juillet dernier la qualification du club de Moorea. Le juge avait par ailleurs enjoint la FTF à réexaminer les conditions dans lesquelles la Coupe de Polynésie était susceptible de se dérouler ou, en cas d'obstacle à l'organisation des matchs, de déterminer les critères pour faire le choix de l'équipe susceptible d'être qualifiée pour la Coupe de France.



La FTF avait 20 jours pour se positionner… pour finalement ne rien changer à sa décision. "Ils ont un peu plus habillé leurs arguments en évoquant par exemple l'épidémie de coronavirus qui pourrait compliquer l'organisation des matchs. Mais à Vénus on préfère gagner cette place sur le terrain", a insisté Me Quinquis. Le feuilleton est loin d'être terminé.