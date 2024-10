L’AS Vénus domine l’AS Tamarii Punaruu

Tahiti, le 6 octobre 2024 - Vendredi soir, au stade de Mahina, l’équipe de Vénus accueillait Tamarii Punaruu pour la suite de la troisième journée du championnat de Ligue 1 Vini. Ce match, crucial pour les deux équipes en quête de points, s’est soldé par une victoire éclatante de Venus, qui a dominé Punaruu, sur le score sans appel de 5-1. Une rencontre intense où les deux équipes n’ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir la victoire, mais c’est Venus qui, dès la première mi-temps, a su imposer sa loi.



Le coup d'envoi à peine donné, l’atmosphère sur le terrain était déjà électrique. Dès les premières minutes, les deux équipes affichaient une agressivité positive, chacune cherchant à s’imposer dans ce match décisif pour le classement. Les occasions ne se sont pas fait attendre et c’est finalement Teivarii Ludivion, l’attaquant de Punaruu, qui trouve la faille à la 5e minute. Sur un coup franc lointain, frappé à plus de 40 mètres, le numéro 5 de Punaruu bien placé dans la surface, catapulte le ballon de la tête au fond des filets, offrant l’avantage aux joueurs orange et vert (0-1). Ce but, marqué après une entame de match pleine d’engagement, laissait présager une soirée difficile pour l’AS Venus.



Venus réagit vite



Malgré ce premier but, les joueurs de Mahina ne tardent pas à réagir. Portés par leur public, ils montrent une envie féroce de revenir dans le match. Leur réaction ne se fait pas attendre, et c’est sur une superbe chevauchée du numéro 11, Manuarii Paehau Manol Shan que l’AS Vénus trouve l’égalisation. Parti sur l’aile gauche, ce dernier réalise un slalom magnifique entre plusieurs défenseurs, avant de décocher une frappe de l’extérieur du pied qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Le score est de nouveau à égalité (1-1) et la machine Vénus est lancée.



Domination totale avant la mi-temps



Boostés par ce retour rapide au score, Mahina prend totalement le contrôle de la rencontre. Son jeu, rapide et fluide, met en difficulté une équipe de Punaruu qui semble avoir du mal à répondre à l'intensité physique imposée. Quelques minutes après leur égalisation, Vénus creuse l’écart sur une contre-attaque éclair. Après un corner mal négocié par Tamarii Punaruu, le ballon est récupéré par les locaux qui partent en contre-attaque. La défense de Punaruu est prise de court et ne peut rien faire pour empêcher cette frappe croisée imparable de Moeava Franck Kaiha, qui fait passer l’AS Venus devant (2-1). “Nous avions décidé d’une stratégie avant le match, nous a expliqué le coach de Mahina, Vateanui Tehau, et elle a bien fonctionné : un bloc très bas pour récupérer les ballons et lancer des contre-attaques pour nos flèches devant.” Pari réussi !



La domination des locaux est de plus en plus nette et les erreurs s’accumulent du côté des visiteurs. Sur une nouvelle relance hasardeuse dans leur propre surface, les défenseurs de Punaruu commettent une faute fatale, offrant à Vénus l'opportunité d'inscrire un troisième but. Les joueurs de Mahina ne se font pas prier et, sur une interception dans la surface, marquent un troisième but (3-1) par l’intenable Shan, qui inscrit un doublé. Le match semble déjà plié avant même la pause, mais Vénus était résolu à ne pas s’arrêter pas là.



Quelques minutes avant la fin de cette première période, un nouveau festival sur l’aile gauche est encore initié par le numéro 11, Shan, une véritable tornade sur son côté. Ce dernier combine avec Eddy Kaspard, qui centre, repris par Teaonui Tehau au point de penalty, inscrivant le quatrième but (4-1). La mi-temps est sifflée sur ce score dominateur, qui place déjà l’AS Tamarii Punaruu dans une situation des plus délicates.



Punaruu se bat en seconde période



De retour des vestiaires, les visiteurs essayent tant bien que mal de reprendre le contrôle du jeu. Conscients de la nécessité de marquer rapidement pour espérer revenir au score, les hommes de Raimana Bu Luc, l’entraineur de Punaruu, mettent le pied sur le ballon et tentent d’imposer un rythme plus dense. Mais malgré quelques fulgurances, ils peinent à réellement inquiéter la défense de Vénus, parfaitement organisée. “Ce soir nous avons manqué de discipline sur le placement. Techniquement aussi ça a été compliqué. Nous n’avons pas pu marquer sur nos occasions. Malgré le premier but nous avons été bougés et même sur la deuxième mi-temps nous aurions mérité de marquer mais ça n’aurait pas changé grand-chose ce soir”, explique le coach de Tamarii Punaruu



Malgré quelques occasions intéressantes, Tamarii Punaruu ne parvient pas à concrétiser ses rares actions. À l’inverse, l’AS Vénus, avec moins de possession qu’en première mi-temps, parvient à enfoncer le clou. C’est à la 85e minute que le coup de grâce est porté. Sur une frappe monstrueuse de 35 mètres de Mana Émile Teniau, le ballon vient se loger sous la barre transversale du but du portier de Punaruu, scellant définitivement le sort du match (5-1). Le score ne bougera plus et l’AS Venus peut savourer une victoire largement méritée.



Une victoire cruciale pour Vénus, Tamarii Punaruu déçu



Avec ce succès éclatant, Vénus confirme son excellente forme en ce début de championnat et se place désormais sérieusement comme l’un des prétendants au titre. Premier exæquo, le coach Vateanui Tehau, savoure cette victoire : “Malgré notre défaite à domicile il y a quinze jours face à Tefana, nous avions fait un bon match. Aujourd’hui nous confirmons notre progression. La coupure va faire du bien car nous allons récupérer des joueurs blessés ou suspendus. Je suis vraiment fier de mes joueurs.”



Du côté de Punaruu, c’est la déception qui prime. Malgré un bon début de match et un premier but prometteur, les joueurs ont rapidement sombrés. Leurs erreurs défensives et leur incapacité à réagir après les premiers buts encaissés leur ont coûté cher. “On est vraiment déçus ce soir car notre comportement n’est pas digne d’une équipe comme la nôtre. Nous avons bien recruté, bien travaillé et nous avons fait un bon début de saison. Malheureusement ce match vient entacher la copie. J’ai vu les regards et les attitudes des joueurs dans le vestiaire après le match. Ils s’en voulaient énormément. Je les connais : ça va les rendre plus fort pour la suite. Le championnat est long et nous ferons les comptes à la fin”, expliquait, l’espoir intact à l’issue de ce match, Raimana Bu Luc, le coach de Punaruu.