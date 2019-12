L’AS Pirae à la peine

Un deuxième match serré



Le deuxième match, contre le champion calédonien, s’est déroulé hier à 11 heures. C’est le Calédonien Cédric Humuni qui ouvre le score à la 6e minute. Suite à un contre favorable, il se retrouve en position de tir et ne rate pas la cible. Deux minutes plus tard, Jean-Baptiste Tahirori, servi par Teahi Vahimarae, se retrouve seul au deuxième poteau et égalise. A la 29e, Christ Pei, suite à une longue ouverture, se retrouve seul face à Joseph Haoata et réussit à tirer entre ses jambes. 2-1 pour la Nouvelle-Calédonie.



Les deux équipes se rendent coup pour coup et une minute plus tard, suite à une tentative de frappe tahitienne, le gardien Jimmy Hmeun repousse la balle dans les pieds de David Auti qui ne lui laisse aucune chance et qui égalise à 2-2. A la 36e, une frappe détournée par un défenseur calédonien permet même à Pirae de prendre l’avantage 3-2 mais trois minutes plus tard, avant la mi-temps, Christ Pei remet les deux équipes à égalité, suite à une belle frappe lointaine.



Après la pause, les Calédoniens repartent à l’attaque, le poteau sauve le gardien de l’AS Pirae, Joseph Haoata, mais Joël Djamoet est à l’affût et donne l’avantage 4-3 à l’AS PTT Nouméa, à la 60e. A la 69e, suite à un beau une-deux dans un mouchoir de poche, James Namuli frappe et marque (5-3). Les Calédoniens ont deux buts d’avance pour la première fois dans ce match mais une minute plus tard, Erton Maro permet à Pirae de réduire le score à 5-4, grâce à une belle frappe du gauche, à la 70e.



79e, une superbe passe dans le dos suivie d’une percée centrale de Hary Hmaloko, qui frappe en pleine course, permet à Nouméa de reprendre l’avantage 6-4. A la 86e, suite à une belle combinaison sur coup franc, Teahi Vahimarae marque et Pirae revient à 6-5. Les oranges vont jouer les dernières minutes à cinq joueurs de champ en laissant leur gardien sur le banc de touche, sans succès. Ils s’inclinent 6 à 5 sans avoir démérité.



Les autres équipes engagées dans le tournoi sont le Suva FC des îles Fidji, le club D’York Street du Vanuatu et l’AFF, le champion de Nouvelle-Zélande.