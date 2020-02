L'AS JT s'offre la Coupe féminine de basket-ball

A la reprise le mano à mano entre les deux équipes se poursuit. Il n'y aura jamais plus de six points d'écart entre le club de Pirae et celui de Taunoa au cours du troisième quart-temps. Mais les coéquipières des sœurs Tepu vont finalement faire la différence dans l'ultime période.



La défense de JT muselle complètement l'attaque de Aorai, et en attaque Mahine Tepu retrouve son adresse à trois points. JT compte alors dix points d'avance au moment d'aborder les cinq dernières minutes du match. Les protégées de Honoura Bonnet ne réussiront jamais à combler cet écart malgré quelques stops défensifs et des paniers longue distance.



C'est bien l'AS JT qui s'impose au bout du compte sur le score de 61-56. Une victoire qui devrait mettre en confiance les joueuses de Pirae avant d'aborder la fin du championnat fédéral et la défense de leur titre de championne de Tahiti.