L’AS Dragon se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France

Tahiti, le 17 novembre 2024 - Au stade Pater, samedi, l'AS Dragon est venue à bout de l'US Avranches après une séance de penalties maîtrisée par les locaux, cinq penalties à trois. Menés durant pratiquement toute la partie, les pensionnaires de National 2 ont réussi à revenir à 20 minutes de la fin. Ils auraient même pu l'emporter à la toute dernière minute. Mais ce sont les Dragons de Tahiti, avec beaucoup de résilience et de courage, qui remportent ce match et se qualifient pour le prochain tour de la Coupe de France.



On attendait une chaleur étouffante, samedi après-midi, au stade Pater de Pirae, mais ce sont plutôt les nuages, et même la pluie, qui ont accompagné la venue des Normands en terre tahitienne pour le 7e tour de la Coupe de France. Une équipe d'Avranches bien déterminée à passer ce tour et à continuer l'aventure.



Les Normands attaquaient la rencontre avec le statut de favoris, malgré le décalage horaire et le climat qui auraient pu les déstabiliser. Bien au contraire, le début de match était tout à leur avantage. Dominateurs dans l'entrejeu, les coéquipiers du capitaine Jessy Pi se créaient très vite les premières occasions. Dès la 3e minute, la première alerte venait du numéro 9 Noa Mupemba, qui voyait son but refusé pour un hors-jeu. Avec un bloc très bas, les joueurs de Tahiti attendaient que l'orage passe et se montraient dangereux sur deux actions successives, deux contres qui faillirent aller au bout. Prévenus, les joueurs de l'US Avranches devaient se méfier des contre-attaques tahitiennes pour ne pas subir une mauvaise surprise.

Dragon ouvre le score contre le cours du jeu Avec une possession du ballon quasi totale, les Avranchais n'arrivaient pas à trouver le chemin des filets. Et c’est, au contraire, les joueurs de Dragon qui allaient ouvrir le score. Bien servi dans la surface de réparation par son capitaine Tamatoa Tetauira, le numéro 8 Gervais Chan Kat s'infiltrait, éliminait le dernier défenseur et, du bout du pied, poussait le ballon au fond des filets. À la surprise générale, c'est l'AS Dragon qui menait à la demi-heure de jeu.



Touchés mais pas coulés, les joueurs d'Avranches continuaient d'harceler les buts adverses mais sans succès. Sur une nouvelle contre-attaque, dix minutes plus tard, les joueurs de Dragon venaient enfoncer le clou. Côté droit et très remuant depuis le début de la rencontre, c’est le capitaine Tamatoa Tetauira qui, d’une magnifique frappe du pied gauche enroulée au deuxième poteau, venait crucifier le portier avranchais. “Ça a été dur, on a essayé de jouer avec nos atouts et nos points forts. On savait que physiquement, on pouvait les perturber. On a été patient. On a su marquer sur nos temps forts”, nous expliquait le capitaine de Dragon à l’issue du match. 2-0. Un bilan plus que positif à la pause pour les joueurs tahitiens.

Remontada normande Au retour des vestiaires, l’objectif était de tenir ce score et, si possible, marquer un troisième but pour se mettre définitivement à l’abri. Et c’est à la 60e minute qu’ils auraient pu enterrer tous les espoirs de retour des joueurs d'Avranches sur une combinaison dans la surface entre Tamatoa Tetauira et André Gaillot qui frôla les poteaux du portier normand. Cette occasion serait venue à point nommé car plus les minutes défilaient, plus la fatigue se faisait ressentir du côté des joueurs de l'AS Dragon et, physiquement, ce sont les joueurs de l'US Avranches qui étaient les plus frais dans ces dernières minutes. Un atout qui leur a permis de réaliser une fin de match tonitruante.



Deux buts en dix minutes, tout d'abord par l’intermédiaire de leur capitaine Jessy Pi, qui, d’une tête croisée, venait tromper pour la première fois un Jonathan Torohia des grands jours. Le deuxième venait après une série de tentatives de tir infructueuses sur un énième centre où la défense de Dragon craquait après tous ces assauts. La séance de tirs au but se rapprochait et un héros se dessinait. Le portier de Dragon arrêtait une dernière tentative avranchaise avant de stopper deux penalties lors de la séance ultime et permettre à son équipe de se qualifier après que ses coéquipiers ont marqué leurs penalties respectifs. Après le dernier arrêt magistral de Jonathan Torohia, les hommes de Timiona Asen pouvaient laisser éclater leur joie en communion avec un public venu très nombreux soutenir leurs joueurs. Pas seulement les joueurs du club de l'AS Dragon, mais aussi ceux représentant le football tahitien tout entier.



“Je suis tellement fier de mes joueurs, de ce qu’ils ont accompli pour notre football. Nous avons beaucoup travaillé durant cette semaine, les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices. Nous savions que si nous marquions très vite, on serait dans les clous. On savait aussi qu'à la mi-temps, même avec deux buts d’avance, rien n’était fait. On a eu confiance en nous et en notre plan de jeu. On continue l’aventure et on va tout faire pour aller le plus loin possible.” Et pour cela, il faudra battre le 30 novembre prochain, sur ses terres, l’équipe du SU Dives-Cabourg, actuellement en National 3, qui vient elle aussi de se qualifier aux tirs au but.

Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 17 Novembre 2024 à 17:33 | Lu 142 fois