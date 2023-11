L'APC autorise le groupe Wane à prendre le contrôle du Hilton de Moorea

Tahiti, le 6 avril 2023 – L'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a donné son accord ce lundi au groupe Wane et au groupe Hilton, pour la prise de contrôle conjointe de la SAS Moorea Lagoon Resort qui exploite l'hôtel Hilton de Moorea.



L'opération de la prise de contrôle conjointe de la SAS Moorea Lagoon Resort - qui exploite l'hôtel Hilton de Moorea - par le groupe Wane, aux côtés du groupe Hilton, a été autorisé ce lundi par l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC). L'autorité avait été saisie pour ce projet de concentration le 4 octobre dernier. Cette autorisation qui a été donnée sous couvert d'engagements (qui seront détaillés par l'APC ultérieurement). Le groupe Wane revient donc dans la gestion de cet hôtel qui lui appartenait auparavant et qu'il avait cédé en 2016 au groupe chinois Hainan.



Au total, en comptant cette nouvelle acquisition, le groupe de l'homme d'affaire polynésien Louis Wane est désormais propriétaire de sept hôtels au fenua, dont le Sofitel de Moorea, le Conrad et le Méridien à Bora Bora, le Kia Ora de Rangiroa, des anciens Hilton à Tahiti et du Maitai Dream à Fakarava.