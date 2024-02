L’APC autorise la reprise de Happy Market à Paea

Tahiti, le 27 février 2024 - Dans une décision rendue mardi, l’Autorité polynésienne de la concurrence s’est déclarée ouverte à la prise de contrôle exclusif de la société Happy Market Paea et la SCI Vaetua par la société Tahitian Market.





Le texte intégral de la décision sera rendu public après suppression des éléments confidentiels, au titre du secret des affaires, qu'il pourrait contenir.



L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif, par la société Tahitian Market, de la société Happy Market Paea, qui exploite le supermarché sous enseigne “Happy Market – Partenaire Intermarché” à Paea, et de la SCI Vaetua, qui est propriétaire de l’ensemble immobilier dans lequel ledit supermarché exerce ses activités.



La société Tahitian Market est une nouvelle filiale du groupe Martin, détenteur de la Brasserie de Tahiti, qui avait déjà pris le contrôle de l’Hyper U de Pirae et de l’Happy Market de Faa’a en fin d’année dernière.



Le groupe Martin continue donc de tisser sa toile commerciale et de faire front, face à la société Wane, détentrice des plusieurs super et hypermarchés du Fenua, Carrefour et Champion.



Dans sa décision, l’Autorité polynésienne de la concurrence reprends cette cession avec une garantie d'engagements comme elle l'avait fait lors des reprises de l’Hyper U et du Happy market de Faa’a.



Avec cette acquisition, le Groupe Martin se positionne comme un concurrent sérieux au groupe Wane dans le bal de grande distribution en détenant désormais la société Toa distribution, qui exploite les supermarché Happy Market de Faa’a et Paea, le Happy Market de Te’avaro et le Hyper U de Pirae. Son volet commercial s’étend aussi aux Jus de fruits de Moorea, Manutea Tahiti, La Cave de Tahiti, Tahiti Easy Drink, Hinano ou encore Polynesian Life Style.y Market de Paea. (Photo : DR)