L'AETI veut offrir 2000 livres à 2000 enfants polynésiens

Tahiti, le 16 août 2027 - L'Association des Éditeurs de Tahiti et des Îles (AETI) lance son opération “Transformons des vies, une page à la fois”, dont l'objectif est d'offrir 2000 livres à 2000 enfants polynésiens, répartis sur les cinq archipels, afin de promouvoir la lecture. Un appel aux dons est lancé sur la plateforme de la Fondation Anavai pour financer ce projet. “Votre contribution, qu'elle soit modeste ou généreuse, fera une différence immense dans leur vie”, assure l'AETI.



L'Association des Éditeurs de Tahiti et des Îles (AETI) s'engage, pour la deuxième année consécutive, dans la promotion de la lecture avec le projet “Transformons des vies, une page à la fois”. L'objectif de cette initiative est d'offrir 2000 livres à 2000 enfants en Polynésie, afin d'enrichir l'éducation des jeunes du Fenua, où l'accès aux livres est souvent limité. En 2023, l'association avait déjà permis d'offrir des livres à 1000 enfants de 204 écoles réparties dans les cinq archipels. Cette année, la mise est donc doublée.



Avec un trait d'humour, l'association présente, dans un communiqué, un personnage : le Père Lecteur, le cousin du Père Noël, “celui des mers du Sud”. “Adieu les bottes fourrées, le bonnet, la hotte, le traîneau et ses rennes. Lui, c’est savates, chapeau et panier magique. Il habite dans un atoll des Tuamotu. Il aime partir à la pêche aux histoires, surfer sur les mots, plonger dans un livre, feuilleter des mondes, naviguer entre les lignes et accoster sur les pages. Il a toujours un livre sous la main ou, sinon, caché dans sa barbe blanche. Bref, il aime les histoires et ce qu’il adore par-dessus tout, c’est les partager. Comme son cousin du Nord, il aime offrir des cadeaux aux enfants chaque année, et pas n’importe quels cadeaux... des livres bien sûr. Il a dans son équipe une bande de joyeux lutins qui travaillent toute l’année pour écrire et raconter des histoires belles et rigolotes, qu’ils renferment dans des livres !”



Appel aux dons



Mais pour réussir à embarquer assez de livres dans ses valises, le Père Lecteur a besoin de soutien. En effet, ce projet mobilise de nombreux acteurs, dont la DGEE, qui jouera un rôle crucial dans sa réalisation. C’est elle qui se chargera de tirer au sort les 2000 enfants bénéficiaires, assurant une répartition équitable des livres à travers les différents archipels. De plus, ses enseignants seront des relais indispensables pour la distribution des livres aux élèves, garantissant ainsi que chaque livre arrive à bon port et en temps voulu.



Le soutien du grand public est également incontournable. L'AETI, dans ce sens, lance un grand appel aux dons, essentiels pour mener à bien ce projet. “En Polynésie, de nombreux enfants n'ont pas accès à une bibliothèque. Votre contribution, qu'elle soit modeste ou généreuse, fera une différence immense dans leur vie. Nous croyons fermement que la lecture est un droit pour chaque enfant. Grâce à votre soutien, nous pouvons transformer cette vision en réalité. En soutenant ce projet, vous offrez bien plus que des livres. Vous donnez aux enfants une chance de rêver, d'apprendre et de grandir avec des perspectives nouvelles.” Pour participer, rendez-vous sur le site web de la Fondation Anavai (Anavai.org), qui héberge et gère les dons destinés à l'AETI.