Kyle Taraufau s'offre sa première victoire de la saison à Moorea

Tahiti, le 25 avril 2021 - La septième édition de la Varua Hoe Fun Race, qui s’est déroulée samedi à Moorea, a offert un beau spectacle en catégorie senior. Kylie Taraufau, de Air Tahiti, l’a emporté devant deux rameurs de Pirae Va'a, Charles Taie et Kevin Kouider. Teva Lecalvic et Patrick Bertholon sont sortis vainqueurs respectivement chez les vétérans de plus de 40 ans et des plus de 50 ans.



La septième édition de la course V1 marathon, la Varua Hoe Fun Race, a eu lieu samedi à Moorea. Près d’une soixantaine de rameurs de Moorea et de Tahiti étaient inscrits dans les catégories junior, senior et vétéran hommes (+ de 40 ans/+ de 50 ans). Le parcours prévoyait un départ de Vaiare en direction de Paopao pour une arrivée sur la plage de Tahiamanu, soit une distance totale de 21 kilomètres à parcourir.



Ce sont les favoris de la catégorie seniors hommes qui ont livré une très belle bataille sur le plan d'eau. Dès le départ, Kenny Poroi, de Pirae Va'a, a démarré très fort en prenant la tête de la course à la sortie de la passe de Vaiare. Poroi était suivi de près par un petit groupe composé notamment de deux de ses coéquipiers à Pirae : Kevin Kouider et Charles Taie. Kyle Taraufau, capitaine du Team Air Tahiti Va'a, complétait ce groupe.



Le sprint pour la deuxième place



Le 'aito, originaire de Tautira, a ensuite passé la seconde pour passer en tête de la course. Une première place qu'il ne lâchera plus jusqu'à la ligne d'arrivée à la plage de Tahiamanu. Kyle Taraufau l'a emporté ainsi après 1 heure et 36 minutes de rame. "J’ai réussi à prendre la tête tôt dans la course, à partir de Temae. J’ai bien géré mon avance et je l'ai même accentuée vers la fin de course. J’avais fait de bonnes séances d’entraînement et je suis donc satisfait du résultat", a indiqué le vainqueur.



C’est dans la lutte pour la deuxième place que le suspens a vraiment eu lieu avec Kevin Kouider et Charles Taie qui ne se sont pas quittés jusqu’à l’entrée de la passe de Opunohu. Taie a finalement pris le meilleur sur son coéquipier, à quelques dizaines de mètres de l’arrivée, pour décrocher cette deuxième place avec un temps de 1 heure et 37 minutes, laissant à Kevin Kouider la troisième marche du podium. À noter que Iona Pittman, qui a décroché la neuvième place, est le rameur le mieux classé de Moorea en catégorie senior.



Chez les plus âgés, Teva Lecalvic, du club de Aaro, est sorti vainqueur chez les vétérans de plus de 40 ans. Il est suivi par Daniel Leprado et, à la troisième place, par Jason Ori. La victoire entre les deux premiers a été indécise jusque dans les derniers mètres de la course. Dans la catégorie des plus de 50 ans,c’est Patrick Bertholon (Firinape Vaa) qui l’emporte devant Moana Giraud (Terehee Vaa) et Felix Lucas ( Maharepa Vaa). À noter que Matarii Papa, de Terehee Vaa, était le seul rameur inscrit en catégorie junior homme. À l’issue de cette journée de compétition, les rameurs ont également rendu un hommage à Loïs Béziers, ancienne rameuse de Firinape Vaa et du Collège de Paopao, qui a perdu la vie dans un tragique accident de scooter à Haapiti la semaine dernière.