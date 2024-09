Kyle Taraufau “garde le cap” sur la première étape

Tahiti, le 19 septembre 2024 – Ce jeudi, la première étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo entre Tautira et Hitia’a a mis les rameurs à rude épreuve, entre mer d’huile et fortes chaleurs. Chez les seniors, Kyle Taraufau a bouclé la course en 1 heure, 49 minutes et 26 secondes. Manutea Owen et Joseph Hikutini ont terminé premiers chez les vétérans 40 et 50. Prochain rendez-vous, ce vendredi, entre Hitia’a et Mahina.





Scan des codes-barres apposés sur les pirogues et vérification de la présence d'un gilet à bord. La salle omnisports de Tautira s'est progressivement vidée, jeudi matin, après les dernières consignes des organisateurs, assorties de la traditionnelle prière avant la première étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo. En guise d'échauffement, les 126 participants des catégories seniors et vétérans ont porté leur va'a jusqu'à l'embouchure de la rivière Vaitapiha, avant de rejoindre la ligne de départ, au pied de la montagne Tahuareva.





Deux seniors d’Air Tahiti Va’a en tête

Comme annoncé, les premiers coups de rame ont été donnés à 10 heures tapantes, sous un grand soleil et une chaleur écrasante. Cap sur Hitia’a avec 22 km à parcourir en présence d’une quinzaine de bateaux suiveurs. Peu avant midi, Kyle Taraufau a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, devant la marina. “J’avais pour objectif d’aller le plus droit possible sur Hitia’a. J’ai cru en mon cap, et je crois que c’est ce qui a fait la différence en restant à gauche pour éviter le courant qui sortait de la passe à l’arrivée, quand tout le monde était plutôt à droite. Je suis resté confiant : c’est de bon augure pour la suite ! On va essayer de rester sur cette lancée”, nous a-t-il confié, déterminé à faire mieux que l’an dernier, où il avait terminé sixième au classement général.



Le ‘aito du jour n’a pas manqué de féliciter son camarade du Team Air Tahiti Va’a, Hotuiterai Poroi, arrivé deuxième à moins de trente secondes d’écart. “Les conditions étaient assez difficiles, avec la grosse chaleur et une mer d’huile. J’ai quand même réussi à faire mieux que l’année dernière, où j’étais arrivé sixième sur cette première étape. Et surtout, c’est le copain de l’équipe, Kyle Taraufau, qui a gagné ! Il nous reste encore deux jours, donc on va essayer de continuer à se marquer tous les deux, et on va quand même surveiller du coin de l’œil les suivants”, se prépare le rameur, d’autant que plusieurs autres champions ont passé la ligne d’arrivée au coude-à-coude, une minute plus tard, tels que Hitiroa Masingue ou Steeve Teihotaata.



Déception, en revanche, pour le maillot jaune Kevin Céran-Jérusalémy, qui termine à la neuvième place avec plus de deux minutes de retard sur le premier. Mais le vainqueur de l’édition 2023 n’a probablement pas dit son dernier mot.





“Ce n’est que le début : rien n’est fait !”

Du côté des vétérans 40, Manutea Owen renoue avec la victoire comme en 2022, après une participation en catégorie “fun”, l’an dernier, suite à une opération. “J’appréhendais la course d’aujourd’hui, vu les conditions météo. Au début, j’ai essayé de marquer mes adversaires principaux, mais après, j’ai un peu perdu de vue tout le monde. Quand tu vois des rameurs seniors, tu te dis que tu es certainement bien placé, mais sans savoir où exactement… On va voir qui est le mieux préparé, car je pense que c’est le physique qui va faire la différence. Les entraînements ont l’air de payer pour le moment. Félicitations à tous et courage, car ce n’est que le début : rien n’est fait ! On va tous devoir se battre jusqu’au bout”, encourage le rameur, suivi de près par Charles Taie. Chez les vétérans 50, c’est Joseph Hikutini qui a été le plus rapide, comme l’an dernier.



Résultats Seniors hommes 1. Kyle Taraufau (Team Air Tahiti Va’a) : 1 h 49’ 26’’ 2. Hotuiterai Poroi (Team Air Tahiti Va’a) : 1 h 49’ 55’’ 3. Hitiroa Masingue (Team OPT) : 1 h 50’ 49’’ 4. Steeve Teihotaata (Pirae Va’a) : 1 h 50’ 52’’ 5. Tapuarii Tamaititahio (Enviropol Va’a) : 1 h 50’ 55’’

Vétérans hommes 40

1. Manutea Owen (Matairea Hoe) : 1 h 53’ 47’’ 2. Charles Taie (Pirae Va’a) : 1 h 54’ 03’’ 3. Georges Cronsteadt (Mataiea Va’a) : 1 h 55’ 34’’ 4. Bruno Tauhiro (Tuaiva Nui) : 1 h 56’ 32’’ 5. Teva Le Calvic (Tamarii Aaro No Arue) : 1 h 56’ 39’’

Vétérans hommes 50 1. Joseph Hikutini (Mata Are Va’a) : 2 h 02’ 39’’ 2. Samuel Tepa (Mata Are Va’a) : 2 h 02’ 51’’ 3. Alfred Faahu (Fare Ara) : 2 h 03’ 05’’ 4. Rauhiri Varuahi (Paddling Connection) : 2 h 03’ 08’’ 5. Roland Teahui (Toa Tai Va’a) : 2 h 03’ 11’’

Retrouvez les résultats complets sur Manutea Owen (Matairea Hoe) : 1 h 53’ 47’’Retrouvez les résultats complets sur hawaikinuivaa.pf

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 19 Septembre 2024 à 17:03 | Lu 147 fois