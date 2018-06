Ký Dông, ce héros national vietnamien méconnu de l'Uranie

Vu Hong Nam, le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères, ne sera resté qu’une trentaine d’heures à Tahiti, dans le cadre d’une brève mission diplomatique. Il a été reçu par le haut-commissaire de la République, René Bidal, puis par le président Edouard Fritch, mardi matin. Une visite tournée vers les représentants de la diaspora vietnamienne de Polynésie française, avec une attention toute particulière pour le dossier Nguyen Van Cam. Mais toujours pas de solution pour un rapatriement de ce héros national vietnamien.



Quelle mémoire reste-t-il de Nguyen Van Cam, aujourd’hui au Vietnam ?

Il fut un leader révolutionnaire très charismatique au temps où notre pays était une colonie française. Ký Dông a été exilé à Tahiti pendant une longue période. Il est mort ici. Et ses restes demeurent ici. Mais vous savez, son nom est très fameux au Vietnam : des rues, même à Hanoï, Hô-Chi-Min-Ville (Saigon, NDLR), portent le nom de M. Van Cam. Il a même des temples en son honneur dans la province de Bac Giang (Nord-Est du pays, NDLR) et dans la province de Thai Binh (delta du Fleuve Rouge, au Nord du Vietnam, NDLR)… C’est une personnalité très célèbre en réalité : les vietnamiens sont très fiers de lui.



Le retour des restes funéraires de Ký Dông, est-ce une cause nationale pour vous ?

En réalité nous ne pouvons pas intervenir à ce niveau. Cela dépend de la famille. Vous savez, à l’instar de Ký Dông, le roi Ham-Nghi est mort en Algérie durant son exil, au siècle dernier. Il y a quelques années, nous avons aidé sa famille à rapatrier ses restes au Vietnam.

Nous rencontrons aujourd’hui les représentants de la famille Van Cam. Si c’est leur souhait, le gouvernement du Vietnam les aidera pour en faire de même avec Ký Dông.



Quel accueil réserveriez-vous à ses restes, en cas d’accord avec la famille Van Cam ?

Des monuments sont déjà érigés à la mémoire de Ký Dông à Hanoï et dans deux des provinces du pays, à son lieu de naissance et là où il s’est révélé comme leader de l’indépendance vietnamienne. Si on trouve un accord avec la famille nous bâtirons un monument en son honneur dans l’une de ces provinces. Pour l’instant, nous ne pouvons prendre aucune décision ; mais vous devez savoir que ce héros est une fierté pour nous. Le souhait du Vietnam est de construire un mausolée pour les restes de Ký Dông. Ce sera un lieu de pèlerinage.