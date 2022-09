Kurdistan d'Irak: deux morts dans des frappes de Téhéran contre l'opposition kurde iranienne

Zrgoiz, Irak | AFP | mercredi 28/09/2022 - Deux membres d'un groupe d'opposition armé kurde iranien basé dans la région du Kurdistan d'Irak ont été tués mercredi dans des bombardements menés par Téhéran contre plusieurs factions kurdes, qui dénoncent la répression des manifestations dans la République islamique.



Revendiqués par Téhéran, des tirs de missiles et des frappes menées par des drones kamikazes ont fait deux morts dans les rangs du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), selon un communiqué de cette faction armée, qui rapporte également des blessés parmi ses combattants.



"Selon des informations préliminaires, deux personnes ont été tuées, tandis qu'un certain nombre de peshmergas (combattants kurdes, ndlr) ont été blessés", a indiqué le PDKI, évoquant des frappes sur la région de Koysinjaq, à l'est d'Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak.



Les bombardements ont également endommagé et détruit des bâtiments dans le secteur de Zrgoiz, à une quinzaine de kilomètres de Souleimaniyeh, où se trouvent des locaux de plusieurs partis d'opposition armés iraniens kurdes de gauche, notamment ceux de Komala-travailleurs du Kurdistan.



Un correspondant de l'AFP à Zrgoiz a vu des volutes de fumée blanche s'élever d'un des sites touchés par les frappes, où des ambulances ont été dépêchées. Des habitants fuyaient les lieux, tandis que des blessés légers se faisaient soigner sur place par un médecin du parti, selon le correspondant de l'AFP.



Très critiques



"La zone où nous nous trouvons a été touchée par dix frappes de drones", a indiqué à l'AFP un responsable de Komala-travailleurs du Kurdistan, Atta Nasser, pointant du doigt l'Iran.



La région de Sherawa, au sud d'Erbil, a également été visée par des bombardements. "Des locaux du Parti de la Liberté du Kurdistan ont été visés par des bombardements iraniens", a indiqué à l'AFP un responsable de ce parti d'opposition iranien, Hussein Yazdan.



A Téhéran, la télévision d'Etat iranienne a affirmé que "les forces terrestres des Gardiens de la Révolution (l'armée idéologique de la République islamique, ndlr) ont ciblé plusieurs quartiers généraux de terroristes séparatistes dans le nord de l'Irak avec des missiles de précision et des drones destructeurs".



Ces derniers jours, des tirs d'artillerie iraniens ont visé à plusieurs reprises des zones frontalières du Kurdistan d'Irak, sans faire de dommages notables.



Ces frappes interviennent dans un contexte tendu en Iran, où des manifestations nocturnes quotidiennes secouent le pays depuis la mort à la mi-septembre de Mahsa Amini, 22 ans, lors de son interpellation à Téhéran par la police des moeurs.



Le Kurdistan d'Irak accueille plusieurs groupes d'opposition iraniens kurdes, qui historiquement ont mené une insurrection armée contre Téhéran, même si ces dernières années leurs activités sont en recul.



Ils restent toutefois très critiques sur les réseaux sociaux de la situation en Iran. Le groupe nationaliste kurde iranien Komala, engagé de longue date dans une insurrection contre le pouvoir iranien, partage quotidiennement sur internet des vidéos et des informations sur les manifestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini.