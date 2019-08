Koru et Kakaia partagent la scène du 7e To’are

PAPEETE, le 26 août 2019 - Un nouveau concert To’are va avoir lieu le 29 août sur le paepae de la Maison de la culture. Le groupe de musique Koru et les danseurs de Kakaia assureront la soirée.



Koru c’est un groupe de musique composé de six artistes : chanteurs, musiciens, compositeurs, auteurs. Ce sont six amis, par alliance.



Aniheitini Tepanao est chanteur et leader du groupe. Il joue de l’harmonica. Hiurai Toofa est chanteur, Keanu Boosie, guitariste soliste et chanteur. Abel Tua joue de la basse, Tauhiti Boosie de la guitare et Moïse Dauphin est à la percussion.



" C’est compliqué ", s’amuse Keanu Boosie à propos de la naissance du groupe. Les autres sourient en guise de confirmation. Leurs rencontres tiennent du hasard. Deux d’entre eux sont frères, les uns sont des amis d’enfance, les autres se sont croisés en colonies de vacances, au rugby, au lycée hôtelier. Tous sont passionnés de musique, ils sont fiers de leur culture et tiennent à la partager.



Ils sont officiellement réunis depuis novembre 2017. " Au début Abel voulait monter un groupe à capella. Il est guitariste à la base ", raconte Keanu Boosie. " On s’est retrouvés à l’université dans la chambre de Aniheitini pour un essai. Finalement, ça n’a pas vraiment collé avec les voix, on a pris les instruments et on s’est dit : pourquoi ne pas faire un band ? "



Abel Tua s’est lancé dans l’aventure malgré le changement de cap. Il s’est même mis à la basse pour que vive le groupe. C’est alors posé la question du nom. " On a cherché longtemps, on est partis sur les fougères car on ressent leur énergie, elles sont sauvages, nature. "



Finalement, suite à un voyage pédagogique en Nouvelle-Zélande de deux membres du groupe, le terme Koru a été adopté. Le koru c’est, en maori, le processus de déroulement de la fronde de fougère. Ce qui traduit la renaissance, la croissance, la force et la paix, autant d’aspects qui caractérisent le groupe de musique.



Les artistes de Koru écrivent et composent ensemble. " Disons que certains d’entre nous proposent des choses que l’on revoit et que l’on fait évoluer tous ensemble. "



Ils viennent de différents endroits de Polynésie. Aniheitini des Marquises (Hiva Oa et Tahuata), Keanu et Tauhiti Boosie des Australes et Abel, Moïse et Hiurai de Tahiti. Ils chantent en français, en tahitien, en maori, en hawaïen. Ils incarnent la grande Polynésie.



Ils sont montés sur scène dès 2017. Ils ont donné un concert privé au lycée hôtelier, ont participé à la soirée des jeunes Talents de l’UPF, ont fait la première partie de Ben l’oncle soul… Certains de leurs titres tournent sur les radios locales. Ils assureront le concert To’are cette semaine et participeront au concert Hinano life début septembre.



Et ensuite ? Ils espèrent d’autres scènes. Ils veulent durer dans le temps pour continuer encore longtemps à partager leur passion commune.