Kohai remporte le duel des Fierro à la Vahine Cup

Tahiti, le 28 août 2022 - Kohai Fierro, 15 ans, a signé un doublé, dimanche, à la Roxy Vahine Cup en s'imposant en open et chez les juniors. À chaque fois la petite dernière de la famille a pris le meilleur sur sa grande sœur, Heimiti, lors des finales disputées sur le spot de Taharu'u.



Si la la 6e édition de la Roxy Vahine Cup, compétition exclusivement réservée aux dames, a rassemblé entre vendredi et dimanche à Papara près de 60 participantes, la compétition pourrait se résumer aux duels qui ont opposé les sœurs cadettes de Vahine Fierro : Heimiti, 18 ans, et Kohai, 15 ans. Engagées en juniors et en open, les surfeuses de Huahine se sont logiquement hissées dans les deux finales qui se sont disputées dimanche sur le spot de Taharu'u.



En finale juniors d'abord, la petite dernière de la sororie a dominé les débats avec une note total de 13 (7.5 + 5.5). De quoi mettre un premier coup sur la tête de son aînée, Heimiti, qui a terminé deuxième de cette finale avec un score global de 10.67 (6.07 + 4.06). À noter que cette finale junior à quatre était complétée par les prometteuses Kiara Goold (9.1) et Tehei Ewart (7.33).

La vague presque parfaite pour Kohai Fierro Les deux sœurs Fierro ont enchainé dans la foulée avec la finale en open, en face à face cette fois-ci. Très vite Heimiti, tenante du titre dans la catégorie, et Kohai se sont partagées le beach-break de Taharu'u. La première préférant s'engager sur les gauches, côté Papeete, et la seconde sur les droites, côté Mataiea. Et le pari a été gagnant pour la cadette, Kohai, qui a signé une belle performance lors de cette finale. Une belle note d'abord de 8.50 sur une longue droite où elle a pu dérouler tout son surf. Ajouter à cette note un score de 4.60 obtenu en début de série et voilà Kohai déjà en tête avec un total de 13.10.



Heimiti de son côté n'a pas été en reste. Sur une gauche cette dernière a réussi à obtenir des juges une note de 5 avec un petit back-up de 3.33 (8.33). Pour reprendre la tête, la grande sœur avait alors besoin d'un score de 8.11. Elle décida alors en fin de série de se diriger sur les droites et bien lui en prit car elle obtint une note de 6.33. Mais toujours insuffisante pour battre sa petite sœur. Kohai qui de son côté a parfaitement gérée sa priorité, a enfoncé le clou dans la dernière minute en s'engageant encore une fois sur une longue droite. À l'arrivée pour elle une note presque parfaite de 9.83 pour un total de 18.33, soit la meilleure de tout le week-end. Après sa sœur Heimiti l'an passé, Kohai Fierro inscrit dorénavant son nom au palmarès de la Vahine Cup.





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 28 Août 2022 à 19:38 | Lu 441 fois