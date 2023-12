Kohai Schmit survole la Corrida de Faa’a

Tahiti, le 3 décembre 2023 - La 27e édition de la Corrida de Faa’a s’est déroulée samedi après-midi sur un parcours de 8 km entre Carrefour de Faa’a et le rond-point de Heiri. Le cadet Kohai Schmit a couru la distance en solitaire pour s’imposer nettement en 28’ 36’’. Eddy Pang Fat et Alexander Casu ont complètent le podium masculin tandis qu’Océane Tanguy s’impose chez les dames.



Rendez-vous traditionnel du calendrier local de course à pied sur route depuis près de trois décennies, la Corrida de Faa’a 2023, organisée par l’AS Tefana athlétisme et sa présidente emblématique Françoise Teriierooiterai, a mobilisé la participation de 126 coureurs samedi. Comme lors de la Féria Carrefour qui s’est tenue le 11 novembre, il manquait samedi quelques pointures de la discipline occupées sur le front des Jeux du Pacifique à l’instar de Teva Poulain vainqueur de la récente Feria Carrefour et de la Corrida de Faa’a 2022. Deuxième de la course entre les deux Carrefours trois semaines auparavant, Kohai Schmit faisait figure de favori samedi. Mais l’on ne pensait pas que le jeune cadet survole l’épreuve avec une telle avance. Dès le départ donné à 16h30 face au Carrefour Auae, Kohai Schmit prenait la tête de la course en imposant un rythme soutenu. Personne n’essayait de le suivre et le sociétaire de l’AS Punaruu possédait déjà une cinquantaine de mètres d’avance dans le virage du Flamboyant après seulement un kilomètre de course. Avait-il surestimé ses forces en s’imposant un rythme soutenu par forte chaleur. La suite a démontré que non, puisque Kohai Schmit n’allait jamais faiblir. Derrière, un petit groupe de six coureurs menait la chasse mais avec un retard sur le leader déjà important à mi-course au demi-tour sur le rond-point de Heiri. Sauf écroulement de Kohai Schmit, le groupe de poursuivants courait pour les places d’honneur.

Kohai Schmit creuse son avance



Et point de coup de mou pour Kohai Schmit au retour vers la ligne d’arrivée, le jeune homme augmentant au contraire constamment son avance sur ses principaux adversaires. Il passait la ligne d’arrivée en vainqueur et en 28’ 36’’, un chrono de bonne facture considérant qu’il n’est encore que cadet. Le groupe de poursuivants explosait sur la portion retour du parcours, le duo Eddy Pang Fat de l’AS Tefana et Alexader Casu de Central prenant position pour monter sur le podium. Eddy Pang Fat lâchait son adversaire dans le final pour prendre la deuxième place en 29’ 50’’, Alexander Casu le suivant à 10 secondes. Pas de suspense chez les féminines : Océane Tanguy comme lors de la Feria Carrefour dominant nettement la catégorie pour prendre la 17e place au classement scratch en 32’ 15’’.



Kohai Schmit s’impose décidément comme un grand espoir du fond en athlétisme d’autant que le jeune triathlète veut s’y consacrer plus assidûment à l’avenir : “Je suis spécialiste du triathlon et la course à pied me permet souvent de remonter dans le classement. J’ai donc de bonnes sensations dans les courses à pied sur route et ce fut le cas aujourd’hui. Comme lors de la Feria Carrefour, je suis parti assez vite mais je ne pensais pas faire la différence aussi rapidement. Il faisait très chaud et j’ai raté un ravitaillement mais ça ne m’a pas trop affaibli physiquement. J’ai réussi à maintenir mon rythme tout au long de la distance et à bien finir. J’avais fait 2e à la Feria Carrefour derrière Teva Poulain et j’aurais préféré qu’il soit là aujourd’hui pour me concurrencer, mais je suis quand même content d’avoir gagné car c’est ma première grande victoire au scratch en course à pied sur route. Je vais continuer le triathlon mais j’aimerais bien aussi à l’avenir me consacrer plus régulièrement à la course à pied et au vélo dans des courses spécifiques.”

Le calendrier de course à pied va se poursuivre samedi prochain au domaine d’Atimaono avec les Championnats de Polynésie 2023 de cross-country. Les ténors devraient être au rendez-vous pour tenter d’enrichir leur palmarès.



Patrice Bastian

Résultats

1. Kohai Schmit (AS Punaruu) 28’ 36’’

2. Eddy Pang Fat (Tefana Athle) 29’ 50’’

3. Alexander Casu (Central) 30’ 00’’

4. Taruia Krainer (Ind) 30’ 35’’

5. Pierre Lesy (Fei Pi Tri) 30’ 53’’

6. Jean-Marc Carcy (AS Punaruu) 30’ 56’’

7. Clément Boinot (Fei Pi Tri) 31’ 01’’

8. Ludovic Chastang (Fei Pi Tri) 31’ 04’’

9. Brieuc Rigaud (Ace Arue) 31’ 08

10. Ronan Pouliquen (Asopa) 31’ 18’’

11. Thomas Martineau (Ind) 31’ 23’’

12. Ioane Depret (Ace Arue) 31’ 29’’

13. David Bernard (ATN Running) 31’ 35’’

14. Tehau Noble (Ind) 31’ 36’’

15. Kevin Dodard (Fei Pi Tri) 32’ 10’’

16. Christian Andres (AS Punaruu) 32’ 14’’

1ère femme

17. Océane Tanguy (Ascep) 32’ 15’’

18. Valentin Kok Tam (Tefana Athle) 32’ 47’’

19. Anthony Soulas (Ind) 33’ 04’’

20. Mathieu Poty (Atacem) 33’ 07’’

…

126 participants

