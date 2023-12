Kohai Schmit remporte la Corrida de Arue

Tahiti, le 17 décembre 2023 - L’Athlétic Club Excelsior et la municipalité de Arue ont organisé samedi, en fin d’après-midi, la 13e édition de la Corrida de Arue. Les jeunes ont dominé l’épreuve, le cadet Kohai Schmit s’imposant au sprint devant le junior Felice Covillon. Succès chez les dames de la cadette Angèle Richard.



Le club Athlétic Club Excelsior Arue, organisateur de la Corrida de Arue, proposait samedi un programme dédié aux pratiquants de course à pied, des plus jeunes aux vétérans. Les festivités ont débuté à 16 h 30 avec une animation Kids dans les jardins de la mairie de Arue puis se sont poursuivies avec une course d’un kilomètre ouverte aux enfants de 9 à 12 ans avant le temps fort du jour avec la Corrida, une Marche de Noël de 1 km étant également prévue en clôture de l’événement. Les conditions météo étaient parfaites en cette période ponctuellement troublée par les intempéries et cela a engendré une participation plutôt satisfaisante pour les organisateurs avec 75 partants au départ de la Corrida.



L’épreuve phare du jour se déroulait entre les jardins de la mairie de Arue et un demi-tour fixé dans la montée du Tahara’a, soit une distance de 4,3 km. Le départ était donné à 18 heures, les coureurs évoluant en toute sécurité avec un couloir qui leur était réservé tout au long du parcours. Kohai Schmit, le jeune espoir (15 ans) du triathlon local qui s’affirme de plus en plus en course à pied comme il l’avait démontré en s’imposant le 2 décembre à la Corrida de Faa’a, et le junior Felice Covillon, un autre espoir de l’athlétisme local, se positionnaient rapidement en tête de la course et creusaient constamment l’écart au fil des hectomètres. On assistait derrière à un mano a mano chez les féminines entre la cadette Angèle Richard, dont on rappellera qu’elle a décroché une médaille de bronze sur 1 500 mètres aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon à seulement 14 ans, et Océane Tanguy, habituée à jouer les premiers rôles chez les dames en course à pied.

Schmit devance Covillon au sprint



Felice Covillon imprimait constamment le rythme en tête de course, Kohai Schmit restant calé dans sa foulée. Et comme lors de la course cadets/juniors du Championnat de Polynésie de cross la semaine précédente à Atimaono, le sociétaire de Tamarii Punaruu devançait celui de Central au sprint dans les derniers mètres. Deuxième de la Feria Carrefour le 11 novembre, lauréat de la Corrida de Faa’a le 2 décembre, champion de Polynésie cadet de cross-country le samedi précédent, Kohai Schmit ajoutait une nouvelle ligne à son palmarès en course à pied, samedi. Il va continuer à se consacrer au triathlon dans les mois à venir mais il pense sérieusement à étoffer son programme de course à pied lors de la prochaine saison. Cela devrait aussi servir la cause de Felice Covillon, les deux jeunes espoirs ayant tout intérêt à entretenir leur rivalité.



Alexander Casu a complété le podium samedi, le junior Brieuc Rigaud et Pierre Lesy, le champion de Polynésie de cross, faisant 4e et 5e. Chez les dames, Angèle Richard avait réussi à décrocher Océane Tanguy de quelques mètres à mi-parcours au demi-tour dans le Tahara’a et elle a gardé cet avantage jusqu’à l’arrivée. Un cadet devant un junior chez les hommes et une cadette vainqueur chez les dames, la course à pied locale se prépare un avenir encourageant, d’autant que le minime Manea Vincenti a fait 6e du scratch.



Prochain rendez-vous de course à pied le 30 décembre à l’occasion de la course de la Saint-Sylvestre de Faa’a.



Patrice Bastian

Résultats

Top 20 (4,3 km)

1.Kohai Schmit (Tam Punaruu) 14’33’’

2. Felice Covillon (Central) 14’33’’

3. Alexander Casu (Central) 15’27’’

4. Brieuc Rigaud (NL) 15’40’’

5. Pierre Lesy (NL) 15’44’’

6. Manea Vincenti (Tam Punaruu) 15’44’’

7. Taruia Krainer (NL) 15’46’’

8. David Bernard (NL) 16’18’’

9. Tehau Noble (NL) 16’33’’

10. Miguel Covillon (Central) 16’41’’

11. Angèle Richard (Ace Arue) 16’43’’ 1re femme

12. Eddy Monnery (NL) 16’55’’

13. Océane Tanguy (Ascep) 16’57’’ 2e femme

14. Lukas Fauchois (NL) 17’07’’

15. Jérôme Bersuat (ATN Run) 17’13’’

16. Christian Andres (Tam Punaruu) 17’15’’

17. Richard Gobrait (NL) 17’30’’

18. Julien Noyen (NL) 17’31’’

19. David Mac Donald (NL) 17’39’’

20. Mohamet Sissoko (Tam Punaruu) 17’46’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 17 Décembre 2023 à 17:18 | Lu 114 fois